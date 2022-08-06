شكرا لقرائتكم خبر عن انتهاء موسم علي الفيل مع الطلائع بسبب الإصابة بتمزق العضلة الخلفية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أثبتت الأشعة التى خضع لها على الفيل لاعب طلائع الجيش إصابته بتمزق فى العضلة الخلفية ليتأكد غيابه عن فريقه لنهاية الموسم الجارى، وتعرض على الفيل للإصابة فى مباراة الاتحاد السكندري بالجولة 28 للمسابقة والتى فاز بها الطلائع بهدفين مقابل هدف.

ويستعد الطلائع لمواجهة ايسترن كومبانى المقرر لها السادسة والنصف مساء الاثنين على ستاد جهاز الرياضة ضمن منافسات الجولة الثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز.

على صعيد آخر، اقترب مسئولو طلائع الجيش من حسم ملف تمديد تعاقد على الفيل لاعب الفريق والذى ينتهى بنهاية الموسم الجارى حيث دخل مسئولو الطلائع في مفاوضات مكثفة مع اللاعب لحسم استمراره مع الفريق بناء على رغبة طارق العشرى المدير الفني للفريق الذى طلب الحفاظ على كافة عناصر الفريق التي حققت نتائج متميزة هذا الموسم صعدت بالطلائع للمربع الذهبى رغم تراجع النتائج بالدور الأول للمسابقة .

وكان الطلائع قد حسم ملف تمديد تعاقد محمد بسام حارس مرمى الفريق والذى ينتهى بنهاية الموسم الجارى ليقطع الطريق أمام محاولات شراء الحارس من عدة أندية بالدوري المصرى.

وكان على الفيل قد قرر خوض تجربة جديدة خارج الطلائع ودخل في مفاوضات قوية للإنتقال لصفوف فيوتشر بداية من الموسم الجديد لولا تدخل طارق العشرى المدير الفني للفريق الذى أقنع اللاعب بالاستمرار مع الطلائع وتمديد تعاقده.