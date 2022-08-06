شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا يفعل الإسماعيلى مع صافرة محمد الصباحى قبل مواجهة فاركو الليلة؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصرى لكرة القدم، طاقم التحكيم الذي سيدير مباراة الإسماعيلي وفاركو فى الجولة الـ 29 من عمر مسابقة الدوري العام، والمقرر إقامتها مساء اليوم فى تمام الساعة السادسة والنصف على ملعب الإسكندرية.

ويدير اللقاء محمد الصباحي حكم ساحة، ويعاونه مصطفي عطيه مساعد أول وأحمد زيدان مساعد ثان ومحمد يوسف فياض حكمًا رابعًا، وللفيديو حسام عزب ومحمد التابعي.

وتعتبر هذه المباراة هى الـ 17 التى يديرها " محمد الصباحي " للإسماعيلي طوال تاريخه والـ 4 هذا الموسم، وذلك على النحو التالي ..

لعب 16 مباراة فاز 6 تعادل 9 خسر 1 له 24 هدفًا عليه 17 هدفًا كلين شيت 3 لقاءات

- الدورى العام ..

* يوم 29 أبريل 2013 " موسم ملغى " تعادل مع اتحاد الشرطة 1 / 1 بالقاهرة ( عمرو السولية من ضربة جزاء )

* يوم 19 فبراير 2014 تعادل مع المنيا 1 / 1 بالإسماعيلية ( جون آنطوى )

* يوم 2 نوفمبر 2014 تعادل مع اتحاد الشرطة 1 / 1 بالقاهرة ( جون آنطوى )

* يوم 3 يونيه 2015 تعادل مع المقاولون العرب 2 / 2 بالإسماعيلية ( شكرى نجيب وإيمانويل بناهينى / محمد فضل 2 فى فريقه الأسبق )

* يوم 4 نوفمبر 2016 فاز على إنبى 2 / 1 بالإسماعيلية ( شكرى نجيب ومحمود متولى من ضربة جزاء )

* يوم 16 نوفمبر 2017 فاز على طنطا 1 / صفر بطنطا ( ديجو كالديرون )

* يوم 9 فبراير 2018 تعادل مع الداخلية صفر / صفر بالقاهرة

* يوم 2 أبريل 2018 فاز على الزمالك 3 / 1 بالإسماعيلية ( محمود متولى وكريم بامبو وإبراهيم حسن )

* يوم 13 سبتمبر 2018 فاز على إنبى 3 / 2 بالإسماعيلية ( كريستوفر مندوجا 2 وريتشارد بافور )

* يوم 11 نوفمبر 2018 خسر من حرس الحدود صفر / 1 بالإسكندرية

* يوم 24 يناير 2019 فاز على بتروجيت 1 / صفر بالقاهرة ( بنسيون شيلونجو )

* يوم 30 يناير 2021 تعادل مع بيراميدز 1 / 1 بالإسماعيلية ( محمد عادل )

* يوم 17 يونيه 2021 فاز على غزل المحلة 3 / 1 بالإسماعيلية ( بنسيون شيلونجو 2 وفخر الدين بن يوسف )

* يوم 1 مارس 2022 تعادل مع مصر المقاصة 2 / 2 بالقاهرة ( عبد الرحمن مجدي وأحمد مدبولي )

- كأس رابطة الأندية المحترفة ..

* يوم 17 يناير 2022 .. تعادل مع الأهلى 1 / 1 بالإسكندرية ( كارامليو ألجازنزا )

* يوم 3 يوليو 2022 .. تعادل مع غزل المحلة 2 / 2 بالقاهرة ( عمر الوحش من ضربة جزاء وخالد النبريصي )، سجل للدراويش أحمد مصطفي ومحمد عادل وخالد النبريصي بينما أهدر عبد الرحمن مجدي وأحمد أيمن.

- الإنذارات لـ 25 لاعبًا ..

• 3 إنذارات لكلا من محمود متولى ومحمود عبد العاطي دونجا

• إنذارين لكلا من سامح عبد الفضيل وكريم الضو ومحمد فتحى ومحمد صادق والنيجيرى أودا مارشال ومحمد الشامي

• إنذار لكلا من عبد الحميد سامى والبرازيلى ألكسندرو لوبيز وأحمد ناصر ومحمد أبو المجد " بوشا " والكولومبى دييجو كالديرون ومحمد عواد وإبراهيم حسن ومحمد مجدى الجمل وطارق طه ومحمد فوزى والتونسى فخر الدين بن يوسف ومحمد صبحى ومحمد بيومى والتونسى مروان الصحراوى وباهر المحمدى ومحمد مخلوف وعمر الوحش

- الطرد 3 لاعبين ..

• طرد مباشر لمحمود حمد

• بعد إنذارين لكلا من كريم الضو والنيجيرى أودا مارشال

- 5 ضربات جزاء للإسماعيلى ..

• فى مباراة اتحاد الشرطة 2013

• فى مباراة إنبى 2016

• ضربتين فى مباراة مصر المقاصة 2022

• فى مباراة غزل المحلة 2022

- 5 ضربات جزاء على الإسماعيلى ..

• فى مباراة إنبى 2016

• فى مباراة حرس الحدود 2018

• فى مباراة غزل المحلة 2021

• فى مباراة الأهلى 2022

• فى مباراة غزل المحلة 2022