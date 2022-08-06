شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على مواجهات شباب الملاكمة فى ختام البطولة العربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تختتم مساء اليوم السبت منافسات البطولة العربية لشباب الملاكمة التى تستضيفها مصر بالمركز الأولمبى بالمعادى، حيث يخوض اليوم النهائيات 10 لاعبين من مصر.

تأتى منافسات النهائى كالتالى:

أدهم على مع بطل الأدرن فى وزن 45 كجم .

عبد الله سعيد مع بطل الأردن فى وزن 54 كجم .

أحمد عبد الحافظ مع بطل تونس فى وزن 60 كجم .

أحمد عبد الموجود مع بطل تونس فى وزن 63 كجم .

محمد حسام مع بطل الجزائر فى وزن 67 كجم .

محمد مبروك مع بطل المغرب فى وزن 75 كجم .

محمد سالم مع بطل الجزائر فى وزن 80 كجم .



تامر محمد مع بطل الجزائر فى وزن 86 كجم .



عمر خالد مع بطل الجزائر فى وزن 92 كجم .

حازم نادر مع بطل الجزائر فى وزن +92 كجم .

ويشارك فى هذه البطولة منتخبات كل من تونس والمغرب والجزائر وليبيا وقطر والإمارات، والسعودية ولبنان والبحرين والأردن وسوريا ومصر وفلسطين.