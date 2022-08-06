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تعرف على مواجهات شباب الملاكمة فى ختام البطولة العربية

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القاهرة - سامية سيد - تختتم مساء اليوم السبت منافسات البطولة العربية لشباب الملاكمة التى تستضيفها مصر بالمركز الأولمبى بالمعادى، حيث يخوض اليوم النهائيات 10 لاعبين من مصر.

 

تأتى منافسات النهائى كالتالى: 

 

أدهم على مع بطل الأدرن فى وزن 45 كجم .

 

عبد الله سعيد مع بطل الأردن فى وزن 54 كجم .

 

أحمد عبد الحافظ مع بطل تونس فى وزن 60 كجم .

 

أحمد عبد الموجود مع بطل تونس فى وزن 63 كجم .

 

محمد حسام مع بطل الجزائر فى وزن 67 كجم .

 

محمد مبروك مع بطل المغرب فى وزن 75 كجم .

 

محمد سالم مع بطل الجزائر فى وزن 80 كجم .
 

تامر محمد مع بطل الجزائر فى وزن 86 كجم .
 

عمر خالد مع بطل الجزائر فى وزن 92 كجم .

 

حازم نادر مع بطل الجزائر فى وزن +92 كجم .

 

ويشارك فى هذه البطولة منتخبات كل من تونس والمغرب والجزائر وليبيا وقطر والإمارات، والسعودية ولبنان والبحرين والأردن وسوريا ومصر وفلسطين.

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محمد العمدة

محمد العمدة

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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