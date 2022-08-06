شكرا لقرائتكم خبر عن قصة صور .. أكرم توفيق بطل التحديات الصعبة فى الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - "موفاسا" وقلب الأسد، ألقاب رددتها جماهير النادي الأهلي كلما ذكرت أكرم توفيق ظهير أيمن الفريق الأحمر، والذي تعرض لإصابة القطع في الرباط الصليبي خلال مشاركته مع المنتخب الوطني في أمم أفريقيا التي أقيمت بالكاميرون في يناير الماضي، وحصد الفراعنة وصافتها، حيث تعرض أكرم للإصابة في المباراة الافتتاحية للمنتخب بالبطولة أمام نيجيريا.

وبمرور الوقت ورغم غيابه عن الملاعب، أثبت أكرم توفيق أنه كان جديراً بتلك الألقاب، بعدما أظهر مثابرة وتحدي وإصرار كبير في رحلة التعافي من الرباط الصليبي والعودة إلى الملاعب من جديد بطموح كبير لاستعادة مستواه السابق على الإصابة ومركزه في التشكيل الأساسي مع المارد الأحمر.

وفي غضون 7 أشهر فقط وهو وقت قياسي بالنسبة لإصابة الرباط الصليبي، بات أكرم توفيق جاهزاً للمشاركة في التدريبات الجماعية للفريق الأحمر، حاملاً رغبة قوية في المشاركة خلال المباريات، لا تقل عن رغبة جماهير الأهلي، التي افتقدت "موفاسا" في الكثير من المباريات الصعبة، خاصة وأنه كان يتميز بأهم ما تبحث عنه الجماهير وهو "روح الفانلة الحمراء".

وشارك أكرم توفيق مع النادي الأهلي في الموسم الجاري خلال 10 مباريات وذلك قبل تعرضه للإصابة، صنع خلالهم هدفاً واحداً، وتترقب جماهير الأهلي عودة أكرم لقيادة الجبهة اليمنى مجدداً واستعادة مستواه السابق على الإصابة لسد الفراغ الذي تركه في مركزه مع الفريق الأحمر.

وتوج أكرم توفيق مع النادي الأهلي بـ 6 ألقاب وهي: بطولتين دوري عام، بطولتين كأس مصر، بطولة دوري أبطال أفريقيا، وبطولة كأس السوبر الأفريقي.