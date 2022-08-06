شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يفضل بديل مصرى لتعويض رحيل بانون فى ميركاتو الصيف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر مسئولو النادي الأهلي على التعاقد مع بديل مصري لتعويض رحيل المغربي بدر بانون مدافع الفريق الأحمر المنتقل حديثا إلى نادي قطر القطري خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، من أجل تدعيم خط دفاع الأهلي في الموسم المقبل ضمن سياسة الإدارة الحمراء لسد العجز في كل المراكز داخل صفوف الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

واستبعدت إدارة التعاقدات بالأهلي فكرة التعاقد مع مدافع أجنبي لتعويض رحيل بدر بانون عن الأهلي وتخطط للتعاقد مع مدافع محلي في الميركاتو الصيفي الحالي، في ظل حاجة الفريق الأحمر إلى مدافع قوي، لاسيما بعدما عانى دفاع الفريق الأحمر من غيابات كثيرة في مشوار الدوري، ووصل الأمر إلى غياب 3 لاعبين أو أكثر من قلب الدفاع للإصابة.

وهناك أكثر من اسم مرشح لتدعيم دفاع الأهلي في الموسم المقبل بعدما تألقوا مع أنديتهم في الموسم الحالي للدوري المصري مثل محمود مرعي مدافع فيوتشر وأسامة جلال مدافع بيراميدز ومصطفى الزناري مدافع طلائع الجيش وهو ما سيتحدد خلال الفترة القادمة، بخلاف وجود رغبة في استعادة محمد مغربي مدافع الأهلي والمعار إلى تبليتسه التشيكي.