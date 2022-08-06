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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - فجرت الروسية فيرونيكا كوديرميتوفا، المصنفة الـ19 عالميا بين لاعبات التنس المحترفات، مفاجأة في بطولة سان خوسيه الأمريكية بعدما أطاحت بالتونسية أنس جابر، المصنفة الخامسة عالميا، من ربع النهائي.

الروسية فيرونيكا كوديرميتوفا تفجر مفاجأة في بطولة سان خوسيه الأمريكية

وتمكنت كوديرميتوفا، من هزيمة جابر، المرشحة الثالثة للقب البطولة ذات الـ250 نقطة، بنتيجة 7-6 (7-5) و6-2 في ساعة و41 دقيقة.

وتواجه كوديرميتوفا في نصف النهائي نظيرتها الأمريكية شيلبي روجرز، المصنفة الـ45 عالميا، التي أطاحت بمواطنتها أماندا أنيسيموفا بواقع 6-4 و6-4 في ساعة و21 دقيقة.

وتجمع مباراة نصف النهائي الأخرى بين الإسبانية باولا بادوسا، المصنفة الرابعة عالميا والمرشحة الثانية للقب، والروسية داريا كاساتكينا المرشحة السابعة للقب والمصنفة الـ12 عالميا.



وتأهلت بادوسا لنصف النهائي بعد تغلبها على الأمريكية كوكو جوف، المصنفة الـ11 عالميا والمرشحة السادسة للقب، بنتيجة 7-6 (7-4) و6-2 في ساعة و27 دقيقة.

أما كاساتكينا فأطاحت بالبيلاروسية أرينا سابالينكا، المصنفة السادسة عالميا والمرشحة الرابعة للقب، بواقع 4-6 و7-5 و6-0 في ساعتين و22 دقيقة.



وحظيت تجمة التنس العالمية أنس جابر بتكريم رسمي على يد الرئيس التونسي قيس سعيد، بعد إنجازاتها التاريخية في اللعبة.

وكان الرئيس التونسي قد منح الوسام الوطني للاستحقاق من الدرجة الأولى لنجمة التنس في وقت سابق، والذي يأتي بعد إنجازها التاريخي ببلوغ نهائي ويمبلدون في يوليو/ تموز الجاري.



وأصبحت النجمة البالغة 27 عاما أول لاعبة عربية وأفريقية تتأهل لنهائي الفردي في إحدى البطولات الأربع الكبرى في التنس، لكنها خسرت اللقب أمام الكازاخية إيلينا ريباكينا يوم السبت الماضي.

وذكرت رئاسة الجمهورية التونسية في بيان أن الرئيس منح اللاعبة الملقبة بـ "وزيرة السعادة" الصنف الأول من الوسام الوطني للاستحقاق الرياضي "اعترافا بإسهاماتها في إعلاء الراية الوطنية في المحافل الرياضية الدولية".

ووصلت أنس، الفائزة بـ3 ألقاب ببطولات اتحاد اللاعبات المحترفات، إلى المركز الثاني بالتصنيف العالمي قبل التراجع للمركز الخامس بعد ويمبلدون التي لم يحتسب خلالها نقاط التصنيف.

وتعهدت أنس في تصريحات للصحفيين بالتتويج بأحد الألقاب الأربعة الكبرى في المستقبل القريب بعدما استمتعت باستقبال رسمي وشعبي حافل عند العودة لتونس.

وتأمل أنس جابر أن تكون أول لاعبة من إفريقيا والمنطقة العربية تفوز بلقب في إحدى البطولات الكبرى لـ "الجراند سلام".

وأبدت أنس جابر أسفها لغياب والديها عن متابعة المباراة النهائية لبطولة ويمبلدون بسبب افتقادهما تأشيرات دخول إلى بريطانيا.

ونقلت وسائل إعلام محلية في تونس عن كمال دقيش وزير الرياضة والشباب إنه سيحضر المباراة، لكن أنس لن تحظى بدعم كامل أفراد عائلتها في ويمبلدون.

وقالت في تصريح لموقع "بي بي سي سبورت": "يخطط أخي حاتم للمجيء من تونس وآمل أن يكون هنا في الموعد، لكن للأسف باقي أفراد عائلتي لا يملكون تأشيرات. سيكون الأمر صعبا عليهم لكنهم سيشجعونني في تونس".

وتابعت نجمة التنس: "والداي سميرة ورضا وأختي ياسمين لا يستطيعون المجيء إلى لندن، لكن سيكون من الرائع أن يكون حاتم وربما صهري هنا. الآن أتمنى أن يكون يوم سبت رائعا".



وتحظى مباريات جابر بمتابعة جماهيرية واسعة في تونس حيث تلقب بـ "وزيرة السعادة". وقال وزير الشباب والرياضة إن "استقبالا شعبيا سينظم على شرف جابر لدى عودتها إلى الوطن".



وقالت أنس: "سمعت أن الاحتفالات في الوطن بعد فوزي في نصف النهائي كانت مجنونة، وستكون أكثر جنونا إذا فزت يوم السبت.أحب أن أرى سعادة التونسيين، رغم أنها لحظة صعبة بالنسبة لهم".

وأتمت أنس جابر: "هناك أوقات عصيبة، من الناحية السياسية، لكثير من الناس في الوطن. آمل أن أفوز بمباراة أخرى وأن أستمر في إسعاد الناس".