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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أكد الإسباني سيرجيو راموس مدافع باريس سان جيرمان الفرنسي، أنه يعيش "البداية الحالمة" التي لم يستطع تحقيقها الموسم الماضي حينما انضم لناديه قادما من ريال مدريد، بسبب معاناته آنذاك من لعنة الإصابات.

وقال راموس لوسائل إعلام النادي: "إنها البداية الحالمة. كنت أرغب في أن تسير كل الأمور بشكل جيد بعد ما حدث الموسم الماضي. على المستوى النفسي دائما من الجيد أن تبدأ الموسم بالفوز ببطولة"، تعليقا على فوز فريقه بلقب كأس السوبر الفرنسي مؤخرا على حساب نانت.

"راموس" يؤكد أنه يعيش "البداية الحالمة" التي لم يستطع تحقيقها الموسم الماضي

وأشار راموس، الذي سجل هدفا في السوبر المحلي بالكعب، إلى أن: "التسجيل في نهائي يمثل دائما أمرا خاصا"، مبديا شعوره بالرضا أيضا على ما قدمه من أداء دفاعي في المباراة.

وتابع: "الدفاع وأن تحافظ على شباكك خالية يمثل أولوية بالنسبة لي، لكن إذا استطعت أيضا المساهمة في الجانب الهجومي، فسيكون أفضل".



وأكد راموس أنه ينتظر "موسما رائعا"، مضيفا: "أعيش لحظات رائعة، بعد فترة جيدة من الإعداد للموسم، اجتهدت فيها كثيرا وقضيت الكثير من الساعات للتدرب من أجل أن ألعب بشكل جيد".

وأردف "أنا سعيد للبدء شيئا فشيئا والآن وصلت لمستوى جيد"، مبديا إعجابه بالطريقة الجديدة للعب التي ينفذها المدرب كريستوف جالتييه، بالدفع بـ3 لاعبين في الدفاع.

وأوضح "لم ألعب بهذه الطريقة منذ فترة. ومازلنا نتأقلم عليها. لديها مميزاتها من صلابة دفاعية واستقرار واتزان دفاعي يمكن نقله للأمام".

وأتم لاعب ريال مدريد السابق "هو مدرب يمتلك مستوى مرتفع للغاية فنيا وتخطيطيا، توج بالدوري مع ناد آخر. إنه رجل حكيم وعلينا الاستفادة منه وأن ننقل أفكاره للملعب".



لن يشارك النجم الفرنسي كليان مبابي، في افتتاح الموسم الجديد للدوري الفرنسي، مع فريقه باريس سان جيرمان.

أعلن باريس، اليوم الجمعة، أن مبابي سيغيب عن قائمة الفريق في أول مباراة بالدوري، السبت، ضد كليرمون بسبب إصابة عضلية.



وقال النادي إن اللاعب، الذي قرر قبل بضعة أشهر التجديد مع بي إس جي، الذي انضم إليه قبل خمس سنوات، سيبقى في العاصمة الفرنسية، على أن يصدر تقرير طبي جديد في غضون 72 ساعة بشأن الإصابة.

وغاب مبابي بالفعل عن كأس السوبر الفرنسي نهاية الأسبوع الماضي أمام نانت في المباراة التي أقيمت في تل أبيب، بسبب العقوبة.



ويحظى الفريق الباريسي حاليا بركائزه الرئيسية، بما فيها الصفقات الثلاث الجديدة: هوجو إيكيتيكي ونوردي موكيلي وفيتينا، لكن الصفقة الرابعة ريناتو سانشيز لا يزال بحاجة إلى وقت لاستعادة مستواه.

وأشار المدرب كريستوف جالتييه، الخميس، إلى أن اللاعب البرتغالي لم يصل إلى حالة جيدة بعد للمشاركة مع الفريق.

يترقب عشاق كرة القدم انطلاق الموسم الكروي الجديد (2022-2023)، في مختلف دوريات العالم، وخاصة في أوروبا.

وطوال الموسم عموما، وفي بدايته على وجه الخصوص، ستكون الأضواء مسلطة على أغلى اللاعبين في العالم، نظرا للآمال الكبيرة التي تعقدها عليهم الجماهير.



ووفقا لموقع "ترانسفير ماركت" المتخصص في تحديد القيم السوقية للاعبين، يتصدر كيليان مبابي، نجم باريس سان جيرمان الفرنسي، قائمة أغلى 10 لاعبين في العالم، بقيمة تبلغ 160 مليون يورو.

في المرتبة الثانية يأتي النرويجي إيرلينج هالاند، المنتقل حديثا من بروسيا دورتموند الألماني إلى مانشستر سيتي الإنجليزي، بقيمة 150 مليون يورو.



ويحتل البرازيلي فينيسيوس جونيور، نجم هجوم ريال مدريد الإسباني، المرتبة الثالثة في القائمة بقيمة سوقية تبلغ 100 مليون يورو.

المصري محمد صلاح، نجم هجوم ليفربول الإنجليزي، يحتل المرتبة الرابعة بقيمة 90 مليون يورو، متساويا مع لاعب آخر في الدوري الإنجليزي، هو هاري كين مهاجم توتنهام.

كذلك تبلغ قيمة الإنجليزي فيل فودين، نجم مانشستر سيتي الشاب، 90 مليون يورو، متفوقا على زميله البلجيكي كيفن دي بروين (85 مليون يورو)، والبرتغالي برونو فرنانديز، نجم وسط مانشستر يونايتد، والصربي دوشان فلاهوفيتش مهاجم يوفنتوس الإيطالي.

ويحتل الإسباني بيدري، لاعب وسط برشلونة الشاب، المركز العاشر في القائمة، بقيمة تبلغ 80 مليون يورو.