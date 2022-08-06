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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - يستهل ليفربول مشواره في الدوري الإنجليزي الممتاز، حين يواجه مضيفه فولهام في الجولة الأولى من الموسم الجديد 2022-2023.

كان الدوري الإنجليزي انطلق رسميا يوم الجمعة، بالمباراة التي جمعت بين كريستال بالاس وأرسنال وانتهت بفوز الأخير 2-0.

موعد مباراة ليفربول وفولهام في الدوري الإنجليزي هو السبت 6 أغسطس/ آب الحالي.

ما هو موعد مباراة ليفربول وفولهام في الدوري الإنجليزي؟



وتنطلق المباراة في تمام الثانية والنصف ظهرا بتوقيت مكة المكرمة، الثالثة والنصف عصرا بتوقيت أبوظبي.

تستحوذ قنوات بي إن سبورتس القطرية على حقوق نقل مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2022-23.

القناة الناقلة مباراة ليفربول وفولهام في الدوري الإنجليزي هي بي إن سبورتس بريميوم 1.

يرى ميشيل أنطونيو، نجم وست هام يونايتد، أن ليفربول باع أفضل لاعب لديه عندما ترك السنغالي ساديو ماني.

واتخذ السنغالي الدولي قرار مغادرة ليفربول ليبدأ تحديًا جديدًا في مسيرته، مع بايرن ميونخ، بعدما قضى 6 سنوات مع الريدز.



ولم تتأثر جماهير الريدز كثيرًا برحيل ماني، حيث أعلن النادي بعدها تجديد عقد النجم المصري محمد صلاح، لكن ميشيل أنطونيو يعتقد أن ماني سيكون خسارة كبيرة بالنسبة للفريق الإنجليزي

وعلَّق أنطونيو على فرص ليفربول في موسم الدوري الإنجليزي الممتاز المقبل، وذلك في حديثه عبر بودكاست كرة القدم.

وعندما تم سؤاله عن شعوره حيال رحيل ماني عن ليفربول، أوضح أنطونيو: "في نظري كان ماني أفضل لاعب في ليفربول، بشكل عام كان أفضل لاعب لديهم، ما هو شعورهم حيال خسارته؟!".

وأضاف: "لم أشعر أنهم كانوا في حاجة إلى بيعه، أعتقد أن التنافس لديهم كان جيدا، بسبب الدفعة التي كان ماني يقدمها لصلاح، والعكس".

واختتم أنطونيو حديثه: "كان بين صلاح وماني تنافسًا كبيرًا على أرض الملعب، وطالبا بعضهما البعض بالأفضل، هذا التنافس بينهما والتواصل كان يخدم لليفربول".

نجح النجم السنغالي ساديو ماني في تسجيل الهدف الأول له بقميص بايرن ميونخ في الدوري الألماني موسم 2022-2023.

واكتسح بايرن ميونخ مستضيفه آينتراخت فرانكفورت 6-1 في المباراة التي أقيمت بين الفريقين على أرضية ملعب دويتشه بانك بارك، ضمن افتتاحية الدوري الألماني.



واحتاج النجم السنغالي 28 دقيقة و53 ثانية فقط، ليسجل هدفه الأول في الدوري الألماني مع النادي البافاري.

نحو اللقب 33.. بايرن ميونخ يكتسح فرانكفورت في انطلاقة الدوري الألماني

وأصبح قائد "أسود التيرانجا" أول لاعب منذ 10 سنوات يسجل في أول مباراتين له مع النادي البافاري في جميع المسابقات.

كان الكرواتي ماريو ماندزوكيتش هو فقط من نجح في تحقيق هذا الرقم في بداية موسم 2012-13 مع بطل ألمانيا التاريخي.

ونجح ساديو ماني في تسجيل الهدف الثالث لبايرن ميونخ في الدقيقة 29، بصناعة من زميله سيرج جنابري ليكون هدفه الثاني بقميص البافاري منذ انتقاله إلى الفريق قادمًا من ليفربول هذا الصيف.

ماني افتتح أهدافه مع بايرن حين هز شباك لايبزيج في مباراة السوبر الألماني التي انتهت 5-3 لصالح البافاري.

يذكر أن ساديو ماني احتاج 31 دقيقة فقط ليسجل هدفه الأول بقميص البافاري منذ أيام قليلة أمام لايبزيج ضمن فاعليات كأس السوبر الألماني.

وجّه نادي ليفربول 3 نصائح للاعبي فانتازي الدوري الإنجليزي الممتاز، تتعلق بنجمه الدولي المصري محمد صلاح.

وشهد مساء يوم الجمعة انطلاق الموسم الجديد من الدوري الإنجليزي الممتاز (2022-2023) بمباراة بين كريستال بالاس وضيفه أرسنال.



ونشر حساب ليفربول الرسمي على موقع "تويتر" تغريدة قال فيها: "‏قبل ساعات قليلة من بداية فانتازي الدوري الإنجليزي إليكم نصائحنا؛ لا تنزع شارة القيادة من ‎محمد صلاح أبدا والسبب واضح، لا تثق فيمن يخبرك باختيار قائد غير مو، لا تنسى النصيحتين رقم 1 و2".

وجاءت تغريدة ليفربول تعليقا على تصريحات صلاح، التي قال فيها: "يجب عليكم أن تقوموا باختياري في تشكيلة الفانتازي، لأنني أحقق نقاط كثيرة كل موسم، هذا أمر سهل".



وتجدر الإشارة إلى أن صلاح هو أحد أعلى اللاعبين سعرا في لعبة فانتازي الدوري الإنجليزي حيث يبلغ ثمنه 13 مليون جنيه إسترليني، أي 13% من الميزانية المتاحة للاعب، وذلك بسبب معدله المرتفع من النقاط في اللعبة.

صلاح هو هداف النسخة الماضية من الدوري الإنجليزي برصيد 23 هدفا (متساويا مع هيونج مين سون نجم توتنهام)، وهو أيضا أفضل صانع لعب في الموسم الماضي بواقع 13 تمريرة حاسمة.

وإجمالا خاض النجم المصري 180 مباراة مع ليفربول في الدوري الإنجليزي، سجل خلالها 118 هدفا وصنع 50.