عبدالله السعيد يحاول إقناع رمضان صبحي بالانتقال معه إلى الزمالك

الشارقة - اميمة ياسر -

قال فرج عامر، رئيس نادي سموحة السابق، إن عبدالله السعيد صانع ألعاب فريق بيراميدز، يحاول إقناع زميله رمضان صبحي، بالانتقال برفقته لصفوف نادي الزمالك، خلال سوق الانتقالات الصيفية الجارية.

وعبر صفحته الشخصية بموقع "فيس بوك"، كتب فرج عامر قائلاً: "عبد الله السعيد يحاول إقناع رمضان صبحي للانتقال معه إلى الزمالك هذا الصيف".

ونقل صحيفة "الوطن" عن مصدر داخل نادي الزمالك، قوله إن مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة النادي الأبيض، يرغب في التعاقد مع عبد الله السعيد لاعب بيراميدز، للانضمام إلى صفوف القلعة البيضاء خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وقال المصدر إن مرتضى منصور تواصل خلال الأيام الماضية مع عبد الله السعيد، لاعب الأهلي السابق وبيراميدز الحالي، للحديث معه عن انتقاله لصفوف الأبيض خلال الفترة المقبلة، وأكد له فى رسالة هاتفية على أنه يرغب فى ضمه كونه لاعبا كبيرا وإضافة لأي فريق وأنه على المستوى الشخصي يتمنى تواجده.

يشار إلى أن أمير مرتضى منصور، المشرف العام على فريق الكرة بنادي الزمالك، قد أكد خلال تصريحات تليفزيونية مؤخراً على أن عبدالله السعيد، سيكون إضافة قوية للزمالك، حال التعاقد معه.

وأضاف أمير مرتضى: "عبدالله السعيد، لو انضم للزمالك سيكون إضافة كبيرة للقلعة البيضاء، وأنه لم يتحدث مع البرتغالي فيريرا بشأن التعاقد مع عبدالله السعيد، متسائلا، مين مش هيبقى حابب تواجد عبدالله في فريقه؟".