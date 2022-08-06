شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الزمالك القادمة فى الدوري أمام مصر المقاصة والقنوات الناقلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أغلق الجهاز الفني لنادى الزمالك، بقيادة البرتغالى فيريرا، صفحة مباراة الجونة التى أقيمت مساء الجمعة على ستاد خالد بشارة بالغردقة ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

موعد مباراة الزمالك القادمة فى الدوري أمام مصر المقاصة

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة مصر المقاصة فى التاسعة مساء الثلاثاء المقبل باستاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات الجولة الثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز.

نتيجة مواجهة الدور الأول بين الزمالك والمقاصة

انتهت مباراة الدور الأول بين الزمالك ومصر المقاصة بفوز الفارس الأبيض بهدف دون رد سجله إمام عاشور بالجولة 13 للمسابقة وأضاع زيزو ركلة جزاء خلال المباراة التى تعرض فيها أشرف بن شرقى للطرد.

غيابات الزمالك أمام المقاصة

ويغيب عن الزمالك الثنائي المغربي أشرف بن شرقي ومحمد أوناجم، بعد إعلان رحيلهما عن الفريق ورفضهما التجديد، بجانب رحيل طارق حامد لاتحاد جدة السعودى ومحمد أبوجبل ورزاق سيسيه بسبب التجميد من قبل الإدارة البيضاء.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك و مصر المقاصة

وتنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الزمالك ومصر المقاصة الثلاثاء المقبل فى الدورى المصرى، مع وجود استوديو تحليلى قبل انطلاق اللقاء بوجود كوكبة من نجوم الكرة المصرية.