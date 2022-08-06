شكرا لقرائتكم خبر عن فيوتشر يخشى مفاجآت غزل المحلة اليوم فى رحلة الحفاظ على المربع الذهبى بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلتقى فريق فيوتشر فى السادسة والنصف مساء اليوم السبت، مع غزل المحلة على استاد الأهلى والسلام، في إطار منافسات الجولة التاسعة والعشرين من بطولة الدورى المصرى.

يدخل الفريقان المباراة بهدف الفوز والثلاث نقاط، حيث حقق فيوتشر الفوز على المقاولون العرب بهدف نظيف في الجولة الماضية، بينما حقق غزل المحلة فوزا مهما على سموحة بهدف نظيف في نفس الجولة.

حذر على ماهر المدير الفني لفريق فيوتشر، من انتفاضة لاعبى غزل المحلة بسبب وضع الفريق الذى يعانى من الهبوط، وطالب اللاعبين بضرورة إنهاء المباراة مبكرا حتى لا تتصعب عليهم المباراة، واجتمع مع المهاجمين وطالبهم باستغلال الفرص التي تتيح لهم لإنهاء المباراة والحفاظ على مكانة الفريق بالجدول.

يحتل فيوتشر المركز الرابع فى جدول الدورى برصيد 45 نقطة، جمعها من 28 مباراة، حيث حقق الفوز فى 13 مباراة وتعادل فى 6 مواجهات وخسر 9 لقاءات، وسجل لاعبوه 42 هدفا وسكنت شباكهم 29 هدفا.

في المقابل، يسعى مصطفى عبده المدير الفني لغزل المحلة، إلى استغلال الحالة المعنوية للاعبيه بعد الفوز على سموحة من أجل مواصلة الابتعاد عن منطقة الخطر التي تهدد الفريق بالهبوط للقسم الثانى، وطالب اللاعبين بضرورة بذل أقصى مجهود من أجل العودة بنتيجة إيجابية.

ويحتل فريق غزل المحلة المركز الثالث عشر بجدول ترتيب بطولة الدورى المصرى الممتاز برصيد 30 نقطة حيث تمكن من الفوز على 6 مباريات والتعادل فى 12 مباراة والهزيمة فى 10 مباريات.