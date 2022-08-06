شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يلتقى اليوم مع المقاولون العرب فى الظهور الأول لشوقى غريب بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستقبل فريق بيراميدز فى التاسعة مساء اليوم السبت، فريق المقاولون العرب على استاد الدفاع الجوى، في إطار منافسات الجولة التاسعة والعشرين من بطولة الدورى المصرى.

يدخل الفريقان اللقاء بمعنويات منخفضة، حيث سقط بيراميدز أمام الزمالك بثلاثية نظيفة في الجولة الماضية، فيما سقط المقاولون العرب أمام فيوتشر بهدف نظيف في نفس الجولة.

وطالب اليوناني تاكيس جونياس المدير الفني لبيراميدز، من لاعبيه عدم الوقوف كثيرًا أمام الخسارة من الزمالك بثلاثية، والعمل على مواصلة التركيز في المواجهات المقبلة، وتحقيق الفوز بها جميعًا دون النظر لنتائج الخصوم، وهو ما سيجعل شكل المنافسة يتغير في أي جولة من الجولات المقبلة، نظرًا لتقارب

النقاط بين المنافسين، وضرورة استعادة الثقة في أنفسهم عن طريق تحقيق فوز كبير على المقاولون العرب، كما حذرهم من فقدان أي نقاط في المواجهات المتبقية.

يحتل بيراميدز المركز الثانى برصيد 59 نقطة، بعدما خاض 28 مباراة، حقق الفوز فى 18 مباراة، وتعادل فى 5 مواجهات وخسر 5 لقاءات، وسجل لاعبوه 45 هدفا، وسكنت شباكه 20 هدفا.

في المقابل، يأمل شوقى غريب المدير الفني الجديد للمقاولون العرب الذى تم تعيينه خلفا للراحل محمد عودة، في تحقيق بداية مميزة مع الفريق بتحقيق الفوز والثلاث نقاط أمام فريق قوى مثل بيراميدز واستغلال حالتهم المعنوية السيئة بعد الخسارة من الزمالك، وطالب اللاعبين بضرورة بذل كل الجهد من أجل إنقاذ الفريق من الهبوط للقسم الثانى والقتال على كل نقطة متبقية.

ويحتل نادى المقاولون العرب المركز السابع عشر وقبل الأخير برصيد 25 نقطة، جمعها من 28 مباراة، حيث حقق الفوز في 4 مباريات وتعادل في 13 لقاء وخسر 11 مواجهة، وسجل لاعبوه 22 هدفا واستقبلوا 29 هدفا.