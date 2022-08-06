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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أسدل الستار على رحلة أحمد شوبير حارس مرمى النادى الاهلى ومنتخب مصر مع الساحرة المستديرة في يوم 5 أغسطس 1997.

إعلامي مصري يعلق على على فوز الفريق الأًول لكرة القدم بنادي الزمالك على الجونة

فلقد قام الألمانى راينر هولمان بإشراك أحمد شوبير فى آخر نصف ساعة بديلا لعصام الحضرى فى ختام مباريات الموسم، أمام بلدية المحلة فى مباراة الاحتفال باللقب باستاد القاهرة، وانتهت بفوز الأهلى بثلاثية نظيفة سجلها سيد عبدالحفيظ "أول أهدافه فى مسابقة الدورى"، وسمير كمونة، وحسام حسن، لينهى شوبير مسيرة استمرت أكثر من 13 عاما.

انضم أحمد شوبير إلى النادى الأهلى قادما من نادى طنطا عام 1977، واستطاع الوصول إلى الفريق الأول للقلعة الحمراء عام 1979

ظل شوبير الحارس الثالث للفريق أكثر من سبعة أعوام، وعُرض عليه الانضمام للعديد من الأندية، لكنه رفض التخلى عن الفانلة الحمراء، ويعد شوبير ثانى أكثر حراس الأهلى مشاركة فى المباريات، وأحد أكثر عشرة لاعبين فى تاريخ الأهلى من حيث المشاركة حيث لعب "317" مباراة منها "222" مباراة فى الدورى لعب منها "209" مباريات كاملة حقق خلالها "132" كلين شيت، واهتزت شباكه "97" مرة، كما شارك فى "32" مباراة فى كأس مصر لم يخسر أى مباراة عبر تاريخه، وشارك فى "50" مباراة أفريقية، ومباراة أفرو آسيوية، و"12" مباراة عربية.

حقق شوبير مع الأهلى 23 بطولة خلال "13" موسما، وكانت كالآتى: "8" بطولات دورى عام، "7" كأس مصر، "5" بطولات أفريقية، "2" بطولة عربية، "1" أأفرو آسيوى، ويعد موسم (1995- 1996م) هو الموسم الأشهر له طوال مشواره مع النادى الأهلى، حيث جمع بين بطولتى الدورى والكأس إلى جانب البطولة العربية. كما ساهم فى بطوله إفريقيا 86 وفاز بدوره الألعاب الافريقيه بكينيا 87،

حصل أحمد شوبير على العديد من الإنجازات الشخصية على مدار مسيرته كحارس مرمى الأهلى أو منتخب مصر، حيث استطاع الفوز بلقب أحسن حارس مرمى فى إفريقيا عامى 1990م و1994م، بل وفاز بخامس أفضل لاعب فى إفريقيا عام 1990م.

اختاره الراحل محمود الجوهرى ليكون حارس مصر الأول للمنتخب الوطنى فى تصفيات كأس العالم 1990 بإيطاليا، وقد ظهر بشكل جيد، حيث لم يدخل مرماه سوى هدف واحد فى مباراة إنجلترا، كما أن شوبير كان حارس عرين المنتخب فى كثير من المباريات والمحافل العربية منها والأفريقية أيضا، حيث خاض شوبير مع المنتخب 107 مباريات دولية.

مثّل أحمد شوبير مصر فى بطولة إفريقيا 1989م والتى فازت بها منتخب مصر وأيضا بطولتى إفريقيا 1992، 1994 وحمل شوبير شارة كابتن المنتخب المصرى فى العديد من المباريات

وأعلن شوبير اعتزاله اللعب عام 1998 بعد مباراة فريقه أمام بلدية المحلة وتتويج الأهلى ببطولة الدورى، وقد ظهر باكيا ومعلنا الابتعاد عن كرة القدم، بعدما استمر فى الملاعب حتى بلغ عمره 37 عاما حفلت بالإنجازات.

هذا وقد علق الإعلامي أحمد شوبير، على فوز الفريق الأًول لكرة القدم بنادي الزمالك على الجونة في بطولة الدوري الممتاز. وحقق الزمالك الفوز على الجونة بأربعة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء الجمعة، على استاد خالد بشارة ضمن مباريات الجولة التاسعة والعشرين من بطولة الدوري الممتاز.

وقال أحمد شوبير، في تصريحات تليفزيونية عبر فضائية «أون تايم سبورتس»: «مبروك على نادي الزمالك بطولة الدوري العام، شاء من شاء وغضب من غضب، الأمر واضح، الكلام ده قولته من بدري والبعض طلع زعلان وغضبان مني، ولكن دايمًا الجواب بيبان من عنوانه».



وأضاف: «عنوان الزمالك منذ قدوم فيريرا، أنه فريق منضبط، رغم أنه كان يخسر في الأول ورغم أنه كان متعثر ولكن الرؤية كانت واضحة أن الزمالك هدفه التتويج بالدوري، غير إن المنافسين ساعدوه ولكن هو اللي ساعد نفسه أكتر وهو اللي تمسك بالانتصارات أكتر، أعتقد أن فوزه على الجونة هو الفوز الثامن على التوالي الذي يحققه الفريق الأبيض، في الوقت الذي يتعثر فيه منافسوه سواء الأهلي أو بيراميدز، وبالتالي ما وصل إليه الزمالك وصل إليه عن جدارة واستحقاق وروح وعزيمة ووصل إليه بتصميم وصل إليه بمساندة جماهيره الرائعة الوفية التي ساندته كثيرًا في عز الأزمات، جمهور الزمالك وراه في أي حتة، كلنا رآينا المجهود زحف ورا الفريق في الجونة، والمنظر يخض».

وواصل: «اللي حققه نادى الزمالك هذا الموسم، فاز ببطولة كأس مصر على منافسه الكبير النادي الأهلي ثم فاز ببطولة الدوري العام».