شكرا لقرائتكم خبر عن فاركو يتحدى اليوم صحوة الإسماعيلى بعد دفعة الأهلى فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستضيف فريق فاركو في السادسة والنصف مساء اليوم السبت، نظيره الإسماعيلى على استاد الإسكندرية، في إطار منافسات الجولة التاسعة والعشرين من بطولة الدورى المصرى.

يدخل فاركو المباراة بعد التعادل السلبى مع الأهلى في الجولة الماضية، فيما حقق الإسماعيلى الفوز على مصر المقاصة بهدف نظيف في نفس الجولة.

ويسعى البرتغالى نونو ألميدا المدير الفني لفريق فاركو، لاستغلال الحالة المعنوية العالية التي يعيشها الفريق بعد التعادل مع الأهلى في تحقيق الفوز والثلاث نقاط لتحسين وضعية الفريق في جدول الدورى، وحذر اللاعبين من صحوة الإسماعيلى وطالبهم بضرورة خطف هدف مبكر لإرباك صفوف الدراويش وحرمانهم من التسجيل.

ويحتل فاركو المركز الثامن برصيد 36 نقطة، بعدما لعب 28 مباراة حقق الفوز فى 8 لقاءات وتعادل فى 12 مباراة وخسر 8 مواجهات، وسجل لاعبوه 19 هدفاً وتلقت شباكه 18 هدفا.

في المقابل، يأمل حمزة الجمل المدير الفني للدراويش، في مواصلة الصحوة أمام فاركو والعودة من الإسكندرية بالثلاث نقاط للتقدم أكثر في جدول الدورى والخروج من منطقة الخطر، وطالب اللاعبين بضرورة التمسك بالنتائج الإيجابية وإدخال السعادة على جماهير الفريق التي تزحف خلف الفريق في كل المباريات.

ويحتل الإسماعيلى المركز الثانى عشر برصيد 32 نقطة، بعدما لعب 27 مباراة حقق الفوز فى 8 لقاءات وتعادل فى 8 مباراة وخسر 11 مواجهة، وسجل لاعبوه 24 هدفاً وتلقت شباكه 31 هدفا.