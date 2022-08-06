شكرا لقرائتكم خبر عن طارق العشرى يرفض رحيل محمد بسام عن الطلائع في الصيف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رفض طارق العشرى المدير الفني لطلائع الجيش فكرة رحيل محمد بسام حارس مرمى الفريق في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة بعد نجاح النادى في تمديد تعاقده الذى ينتهى بنهاية الموسم الجارى.

وطلب العشرى من إدارة الطلائع الحفاظ على كافة عناصر الفريق التي حققت نتائج متميزة هذا الموسم صعدت بالطلائع للمربع الذهبى رغم تراجع النتائج بالدور الأول للمسابقة .

وكان الطلائع قد حسم ملف تمديد تعاقد محمد بسام حارس مرمى الفريق والذى ينتهى بنهاية الموسم الجارى ليقطع الطريق أمام محاولات شراء الحارس من عدة أندية بالدوري المصرى.

تمسك مسئولو طلائع الجيش بمشاركة الفريق في بطولة الكونفدرالية بالموسم الجديد بعد صعوده للمربع الذهبى بنهاية شهر يوليو وهى المدة التي حددها اتحاد الكرة لإرسال أسماء الفرق المشاركة في البطولات الافريقية بالموسم المقبل.

ويتمسك مسئولو الطلائع بحقهم في الظهورالافريقى الأول في تاريخ النادى لإستكمال مسيرة أهداف الفريق الذى نجح في التتويج ببطولة السوبر المحلى على حساب الاهلى في بداية الموسم الجارى ويتطلع للمشاركة الافريقية للمرة الأولى في تاريخه لإستمرار إنجازات فريق الكرة بالفترة الأخيرة.