شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يستعد لعقد جلسة خاصة مع سواريز لحسم موقف المعارين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحسم البرتغالي ريكاردو سواريز المدير الفني للأهلي مصير اللاعبين المعارين والعائدين من رحلة إعارة خلال أسبوع، بناءا على الاتفاق الذي تم بين المدرب البرتغالي وإدارة الأهلي بشأن حسم مصير كل الملفات العالقة بالفريق الأحمر في الوقت الحالي من أجل تحديد خارطة طريق الأهلي في الموسم المقبل من عمر الدوري المصري.

ويوجد أكثر من لاعب معار في صفوف الأهلي لم يتحدد موقفهم مثل محمود كهربا وأحمد ياسر ريان والعائدين من رحلة إعارة إلى إلى ناديي هاتاي سبور وألتاي سبور التركيين، وكذلك المعارين لأندية محلية مثل أحمد رمضان بيكهام ومحمد شكري إلى سموحة وعربي بدر وعبد الرحمن مانو ومصطفى البدري وفارس طارق وكريم نيدفيد إلى فيوتشر وشادي رضوان إلى البنك الأهلي ووليد مصطفى وأحمد السيد إلى غزل المحلة.

ويستعد الأهلى لمواجهة الاتحاد السكندرى فى التاسعة مساء غداً الأحد باستاد برج العرب بالاسكندرية ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.