شكرا لقرائتكم خبر عن 6 مواجهات مصيرية تنتظر بيراميدز فى الايجيبشن ليج.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد فريق بيراميدز لخوض 6 مواجهات قوية في شهر أغسطس الجاري، مع اقتراب مسابقة الدوري العام من خط النهاية، حيث خاض بيراميدز 28 مباراة حتى الآن بالمسابقة المحلية، كان آخرها هزيمته أمام الزمالك بثلاثية نظيفة.

يستقبل فريق بيراميدز فى التاسعة مساء اليوم السبت، فريق المقاولون العرب على استاد الدفاع الجوى، في إطار منافسات الجولة التاسعة والعشرين من بطولة الدورى المصرى.

وطالب اليوناني تاكيس جونياس المدير الفني لبيراميدز، من لاعبيه عدم الوقوف كثيرًا أمام الخسارة من الزمالك بثلاثية، والعمل على مواصلة التركيز في المواجهات المقبلة، وتحقيق الفوز بها جميعًا دون النظر لنتائج الخصوم، وهو ما سيجعل شكل المنافسة يتغير في أي جولة من الجولات المقبلة، نظرًا لتقارب النقاط بين المنافسين، وضرورة استعادة الثقة في أنفسهم عن طريق تحقيق فوز كبير على المقاولون العرب، كما حذرهم من فقدان أي نقاط في المواجهات المتبقية.

وجاءت المباريات المتبقية لبيراميدز في الدوري العام كالتالي:

ـ بيراميدز والمقاولون العرب في الجولة 29: 6 أغسطس

ـ بيراميدز وغزل المحلة في الجولة 30: 9 أغسطس

ـ بيراميدز وسموحة في الجولة 31 : 19 أغسطس

ـ بيراميدز وفيوتشر في الجولة 32: 23 أغسطس

ـ بيراميدز وسيراميكا في الجولة 33: 26 أغسطس

ـ بيراميدز والجونة في الجولة 34: 29 أغسطس





ويحتل بيراميدز المركز الثاني في جدول مسابقة الدوري العام برصيد 59 نقطة، بعدما خاض 28 مباراة، حقق الفوز في 18 مباراة، وتعادل في 5 وخسر 5 لقاءات أخرى، وسجل لاعبوه 45 هدفا، وسكنت شباكه 20.