شكرا لقرائتكم خبر عن الانتصارات تغيب عن سموحة 6 مباريات متتالية قبل مواجهة فيوتشر بالدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - للمباراة السادسة على التوالي، واصل فريق سموحة مسلسل تراجع النتائج في الدوري العام، خاصة في أخر 6 مباريات، حيث لم يحقق الفريق السكندري أي فوز خلالهم، ليخسر في 4 مباريات ويتعادل في مباراتين، كانت أخرهم التعادل أمام سيراميكا بهدف لمثله، في اللقاء الذي جمع الفريقين ضمن منافسات الجولة 29 من عمر المسابقة المحلية.

وكان سموحة قد حقق مفاجأة قوية بالفوز على الأهلي بثلاثة أهداف مقابل هدفين ليدخل بعدها أبناء عبد الحميد بسيوني في سلسلة من النتائج المتراجعة جاءت كالتالي:

ـ التعادل مع سيراميكا: 1/1

ـ الهزيمة من غزل المحلة: 1/0

ـ التعادل مع المقاولون العرب: 1/1

ـ الهزيمة من الزمالك: 2/0

ـ الهزيمة من البنك الأهلي: 1/0

ـ الهزيمة من الاسماعيلي: 1/0

ويحتل سموحة المركز السادس في جدول مسابقة الدوري العام، برصيد 41 نقطة، بعدما خاض 29 مباراة، حيث فاز سموحة في 10 مباريات وتعادل في 11 لقاء وخسر 8 مباريات أخرى، وسجل لاعبو سموحة 38 هدفاً واستقبلت شباكهم 37 هدفاً أخر.

ويستعد سموحة لمواجهة فيوتشر، في المباراة التي تجمع الفريقين يوم الأربعاء المقبل، والتي يستضيفها استاد الأسكندرية ضمن منافسات الجولة 30 من عمر مسابقة الدوري العام، وكانت مباراة الدور الأول قد انتهت بفوز فيوتشر برباعية نظيفة.