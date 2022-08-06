شكرا لقرائتكم خبر عن 10 معلومات عن روجيرو ميكالي المدير الفني المحتمل للمنتخب الأولمبي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصل البرازيلي روجيرو ميكالي لقيادة المنتخب الأولمبي في الفترة المقبلة، ومن المنتظر أن تشهد الساعات القادمة جلسة بين المدرب ومسئولي اتحاد الكرة للاتفاق على بنود التعاقد وتقديمه لوسائل الإعلام بشكل رسمي.

ويصطحب مكيالي معه 3 مساعدين، ويمتد عقده لمدة عامين حتى دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.

وتولى مكيالي مؤخرًا تدريب الهلال السعودي في 2021، وكانت آخر مهامه كمدير فني للظفرة الإماراتي، وأشرف مكيالي خلال مسيرته على تدريب لاعبين كبار أمثال نيمار جونيور، وجابرييل جيسوس، وماركينيوس.

ونستعرض في التقرير التالي أبرز 10 معلومات عن المدرب البرازيلي:

ولد ماريو روجيرو ريس ميكالي يوم 28 مارس عام 1969، ومعروف باسم روجيرو ميكالي، وهو مدرب برازيلي محترف لكرة القدم ولاعب سابق.

بدأ روجيرو ميكالي، مسيرته التدريبية، عام 1999 بتوليه مهمة تدريب فريق الشباب بنادي بورتوجيزا لوندرينسي، وهو أحد الأندية الصغيرة في البرازيل.

بين عامي 2009 إلى 2010 شهدت عودة ميكالي لتولى تدريب فريق الشباب بنادي أتلتيكو مينيرو، ورحل عنه فترة قصيرة، قبل العودة للمرة الثالثة لقيادة فريق الشباب بأتلتيكو مينيرو خلال الفترة من 2011 إلى 2015.

تولى تدريب منتخب الشباب البرازيلي تحت 20 عامًا، في عام 2015، قبل أيام قليلة من كأس العالم، وقدم أداء جيدًا ونجح في الوصول للنهائي لكنه خسر على يد صربيا.

قاد ميكالي، منتخب البرازيل تحت 20 عامًا، نحو حصد الميدالية البرونزية بدورة الألعاب الأمريكية عام 2015، التي استضافتها مدينة تورنتو الكندية.

فاز بذهبية أوليمبياد ريو دي جانيرو 2016، إلا أنه فشل لاحقًا في الوصول لكأس العالم لمنتخبات الشباب تحت 20 عامًا بالمنتخب الأصغر سنًا، لتتم إقالته ويعود إلى أتلتيكو مينيرو كمدرب للفريق الأول في 2017.

الفترة من 2017 إلى 2020، تولى ميكالي، تدريب أربعة فريق، وهي أتلتيكو مينيرو، وبارانا، وفيجورينسي، ثم فريق الشباب بنادي كروزيرو.

العام الماضي 2021، خاض روجيرو ميكالي، أولى تجاربه خارج البرازيل، عندما تولى مهمة تدريب فريق الهلال السعودي، خلفًا للروماني رازفان لوشيسكو، لكن المسيرة لم تدم طويلًا حيث أقيل ميكالي من منصبه في الثالث من مايو من العام ذاته، بعدما واجه الهلال، شبه الخروج من دوري أبطال آسيا.

قاد ميكالي، الهلال في 13 مباراة، حقق خلالها الفريق، الفوز في ثماني مباريات، مقابل تعادل وحيد، وأربعة هزائم.

في أكتوبر من عام 2021، عُين ميكالي، مديرًا فنيًا لفريق الظفرة الإماراتي، خلفًا للسوري محمد قويض، لكن مشوار المدرب البرازيلي، مع الظفرة لم يدم سوى خمسة أشهر.