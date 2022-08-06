شكرا لقرائتكم خبر عن 5 مواجهات تفصل الزمالك عن حسم لقب الدوري لهذا الموسم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عدة مباريات فقط تفصل نادي الزمالك عن الاحتفاظ بدرع مسابقة الدوري العام للموسم الثاني على التوالي، بعد الفوز الثمين والمثير الذي حققه الفريق الأبيض على بيراميدز ومن قبلها على فيوتشر.

ويتبقى لنادي الزمالك 5 مواجهات مهمة في رحلة حسم الدوري، كالتالي:

ـ الزمالك والمقاصة في الجولة 30: 9 أغسطس

ـ الزمالك وفاركو في الجولة 31: 19 أغسطس

ـ الزمالك والاتحاد السكندري في الجولة 32: 23 أغسطس

ـ الزمالك والمصري في الجولة 33: 26 أغسطس

ـ الزمالك وإيسترن كومباني في الجولة 34: 29 أغسطس

ويغيب عن الزمالك فى المباريات الخمسة القادمة بالدوري الثنائى المغربى أشرف بن شرقى ومحمد أوناجم، بعد إعلان رحيلهما عن الفريق ورفضهما التجديد، بجانب رحيل طارق حامد لاتحاد جدة السعودى ومحمد أبوجبل ورزاق سيسيه بسبب التجميد من قبل الإدارة البيضاء.