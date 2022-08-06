شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يدخل معسكرا مغلقا اليوم استعداداً لخوض مباراة الاتحاد السكندري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يختتم فريق الأهلي تدريباته الجماعية على ملعب مختار التتش اليوم السبت استعدادا لمباراة الاتحاد السكندري غدا الأحد ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز، قبل إعلان قائمة مباراة الغد والتوجه إلى الإسكندرية للمبيت بها استعدادا لخوض المباراة الصعبة أمام زعيم الثغرغدا.

ويعكف الجهاز الفني للأهلي على وضع خطة المباراة وتحفيظ لاعبيه بعض الجمل الفنية التي ينوي تطبيقها في موقعة الغد، وتحذيرهم من عدم التهاون أو غياب التركيز، خاصة في الشوط الأول الذي يشهد تراجع ملحوظ في أداء الفريق الأحمر، وضرورة تقارب الخطوط ولعب الكرة من لمسة واحدة لتسريع اللعب والقدرة على اختراق خطوط المنافس.

انتهت مباراة الدور الأول بين الأهلى والاتحاد السكندري بفوز المارد الأحمر بهدف دون رد سجله لويس ميكيسونى في اللقاء الذى أقيم بالجولة الثانية عشرة للمسابقة على ستاد الاهلى والسلام وشهد إضاعة الجنوب أفريقى بيرسى تاو لركلة جزاء.

وتعد أبرز غيابات الأهلي عن مباراة الاتحاد السكندرى، عمار حمدى وأكرم توفيق بسبب جراحة الرباط الصليبى ومحمد شريف إصابة في العضلة الضامة وحسين الشحات للإصابة في الركبة وإجراء جراحة غضروف الركبة في قطر وعمرو السولية وأحمد عبد القادر بسبب تمزق العضلة الخلفية.