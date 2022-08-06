شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الأهلى والاتحاد السكندرى بالدوري والقنوات الناقلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يختتم فريق الكرة بالنادى الأهلى اليوم استعداداته لمباراة الاتحاد السكندري في الجولة الـ29 لبطولة الدوري الممتاز، حيث يدخل المارد الأحمر معسكر مغلق اليوم استعداداً للمباراة.

موعد مباراة الاهلى والاتحاد السكندرى

ويستعد الأهلى لمواجهة الاتحاد السكندرى فى التاسعة مساء غداً الأحد باستاد برج العرب بالاسكندرية ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

غيابات الأهلى أمام الاتحاد السكندرى

وتعد أبرز غيابات الأهلي عن مباراة الاتحاد السكندرى، عمار حمدى وأكرم توفيق بسبب جراحة الرباط الصليبى ومحمد شريف إصابة في العضلة الضامة وحسين الشحات للإصابة في الركبة وإجراء جراحة غضروف الركبة في قطر وعمرو السولية وأحمد عبد القادر بسبب تمزق العضلة الخلفية.

نتيجة مواجهة الدور الأول بين الأهلى والاتحاد السكندرى

انتهت مباراة الدور الأول بين الأهلى والاتحاد السكندري بفوز المارد الأحمر بهدف دون رد سجله لويس ميكيسونى في اللقاء الذى أقيم بالجولة الثانية عشرة للمسابقة على ستاد الاهلى والسلام وشهد إضاعة الجنوب أفريقى بيرسى تاو لركلة جزاء.

القنوات الناقلة لمباراة الاهلى والاتحاد السكندرى

تنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الأهلى والاتحاد السكندرى غداً الاحد فى الدورى المصرى، مع وجود استوديو تحليلى قبل انطلاق اللقاء بوجود كوكبة من نجوم الكرة المصرية.