مرتضى: طرد إمام عاشور صحيح.. وفرضت عليه عقوبة لأننا نادي القيم والمبادئ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

أكد مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، أن طرد لاعب الفريق إمام عاشور صحيح، مشددًا أن العقوبة التي فرضت عليه (قرصة ودن) على حد قوله.

وكان إمام عاشور حصل على بطاقة صفراء ثانية في مباراة الجونة بسبب احتفاله مع الجماهير بالقفز على السور مما تسبب في سقوط السور على بعض الجماهير.

وأضاف مرتضى منصور في تصريحات عبر شاشة "الزمالك" في الساعات الأولى من صباح السبت :"قرار طرد إمام عاشور صحيح 100%، وقبل نهاية المباراة فرضت عليه عقوبة، نادي الزمالك نادي المبادئ والقيم".

وتابع :"عقوبة إمام عاشور (قرصة ودن)، المباراة كانت من الممكن أن تكون نتيجتها 1-0 ووقتها الفريق المنافس يحقق التعادل والدوري سيضيع".

وأعلن مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، فرض عقوبة مادية على اللاعب، كما أعلنت قناة الزمالك تغريم إمام عاشور 50 ألف جنيه بجانب حرمانه من مكافأة الفوز على الجونة. (طالع التفاصيل)

واستطاع الزمالك أن يحقق فوزًا ساحقًا على حساب الجونة بنتيجة (4-1) ضمن حسابات الأسبوع الـ29 بمسابقة دوري We المصري.

ومن المقرر أن يواجه الزمالك فريق مصر المقاصة، مساء الثلاثاء المقبل، ضمن الأسبوع الـ30 بمسابقة دوري We المصري.

جدير بالذكر أن الزمالك يتصدر مسابقة الدوري برصيد 69 نقطة بفارق عشر نقاط عن بيراميدز صاحب المركز الثاني، إلا أن الأخير سيواجه المقاولون العرب مساء اليوم السبت.