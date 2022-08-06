شكرا لقرائتكم خبر عن علي ماهر يبحث عن الفوز رقم 14 مع فيوتشر فى مواجهة غزل المحلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في السادسة والنصف مساءً، يستضيف فيوتشر، نظيره غزل المحلة، في اللقاء الذي يجمع الفريقين على استاد السلام، ضمن منافسات الجولة 29 من عمر مسابقة الدوري العام، وكانت مباراة الدور الأول التي جمعت الفريقين في وقت سابق قد انتهت بالتعادل السلبي.

ويبحث علي ماهر عن الفوز رقم 14 مع فيوتشر في الموسم الجاري، بعدما قاد فريقه في 28 مباراة بالدوري، حيث فاز في 13 لقاء وتعادل في 6 مباريات وخسر 9 لقاءات أخرى.

ويحتل فيوتشر المركز الخامس في جدول مسابقة الدوري العام برصيد 45 نقطة بعدما خاض 28 مباراة، حيث فاز فيوتشر في 13 مباراة وتعادل في 6 لقاءات وخسر 9 مباريات أخرى، وسجل لاعبو فيوتشر 42 هدفاً واستقبلت شباكهم 29 هدفاً آخر.

وحسم فيوتشر، تحت القيادة الفنية لـ علي ماهر، التأهل إلى بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية فى النسخة المقبلة، بعدما أنهى الدور الأول في المركز الرابع، متفوقاً على الكثير من الفرق أصحاب التاريخ والخبرات والجماهيرية بالمسابقة المحلية.

ويستهدف فيوتشر، إنهاء الموسم الجاري في المركز الرابع، بعد حصد أول ألقابه وضمان اللعب في الكونفدرالية، وهو الهدف الذي أكدته إدارة الفريق للجهاز الفني واللاعبين.