شكرا لقرائتكم خبر عن 6 مهام صعبة تنتظر شوقي غريب مع المقاولون العرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - "مهمة صعبة لكنها ليست مستحيلة"، تحت هذا الوصف قبل شوقي غريب المدير الفني السابق للمنتخب الأوليمبي، مهمة تدريب المقاولون العرب، خلفاً لمحمد عودة والذي رحل عن الفريق لتراجع النتائج، حيث استقر المقاولون في المركز قبل الأخير بالدوري العام.

وتراجع المقاولون إلى المركز قبل الأخير في جدول مسابقة الدوري العام، برصيد 25 نقطة، حصدها ذئاب الجبل بعدما خاضوا 28 مباراة، فاز خلالهم في 4 مباريات وتعادل في 13 لقاء، وخسر 11 مباراة أخرى، وسجل لاعبو المقاولون 22 هدفاً واستقبلت شباكهم 29 هدفاً أخر.

ويستهل شوقي غريب مهمته مع المقاولون بمواجهة بيراميدز في الجولة 29، خلال اللقاء الذي يجمع الفريقين مساء اليوم السبت، وجاءت المباريات المتبقية للمقاولون العرب في الدوري:

ـ المقاولون العرب وبيراميدز في الجولة 29: 6 أغسطس

ـ المقاولون العرب والجونة في الجولة 30: 10 أغسطس

ـ المقاولون العرب ومصر المقاصة في الجولة 31: 19 أغسطس

ـ المقاولون العرب وفاركو في الجولة 32: 23 أغسطس

ـ المقاولون العرب والاتحاد السكندري في الجولة 33: 26 أغسطس

ـ المقاولون العرب والمصري في الجولة 34: 29 أغسطس