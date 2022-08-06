الامارات | انطلاق التصويت على جوائز الموسم.. والكشف عن قائمة المرشحين

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت رابطة المحترفين الإماراتية عن قائمة المرشحين لنيل جوائز الأفضل، للموسم الرياضي 2021-2022، بالتزامن مع الإعلان عن فتح باب التصويت أمس، والذي يستمر حتى 10 الجاري. وسيكون التصويت متاحاً عبر الموقع الإلكتروني الرسمي، والتطبيقات عبر الهواتف الذكية، وحسابات الرابطة في منصات التواصل الاجتماعي.

يذكر أن حفل جوائز الموسم الماضي، يقام 27 الجاري في قصر الإمارات، وسيتم فيه تكريم الأفضل في 15 فئة، وتنقسم الجوائز لثلاث فئات رئيسة، وهي: جوائز بناءً على الإحصائيات، جوائز حسب التصويت، وجائزة حسب المعايير، وتشمل قائمة الجوائز التي يتم تحديد الفائزين بها عبر التصويت كلاً من: الكرة الذهبية لأفضل لاعب إماراتي، الكرة الذهبية لأفضل لاعب أجنبي، القائد لأفضل مدرب، الفتى الذهبي لأفضل لاعب واعد إماراتي، الفتى الذهبي لأفضل لاعب واعد من المقيمين أو من مواليد الدولة، القفاز الذهبي لأفضل حارس مرمى، أفضل لاعب من اختيار الجماهير، أجمل هدف من اختيار الجماهير، وأفضل منصة رياضية رقمية. وتضم الجوائز المبنية على الإحصائيات: جائزة الحذاء الذهبي لهداف دوري أدنوك للمحترفين، جائزة الحذاء الفضي لهداف دوري تحت 21 عاماً، جائزة أعلى حضور جماهيري، جائزة المدير الفني للعبة فانتاسي دوري أدنوك للمحترفين، وفريق الأحلام. أما الجائزة وفق المعايير، فهي جائزة التميز في الاحتراف والتراخيص، للنادي الذي يستوفي المعايير المحددة في نظام ترخيص الأندية، بالإضافة إلى معايير ضبط الجودة، العقوبات الإدارية، التعاون والترتيب العام في جميع المسابقات باستثناء مباراة السوبر.