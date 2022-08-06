الامارات | شباب الأهلي يرحّب بالسوري «خريبـين» بمرور شرفي في صربيا

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حرص لاعبو شباب الأهلي على تنظيم ممر شرفي للترحيب بزميلهم الجديد الدولي السوري عمر خريبين، الذي التحق أول من أمس بمعسكر الفريق المقام حالياً في صربيا حتى 21 أغسطس الجاري استعداداً للموسم الكروي الجديد.

وأعلنت شركة شباب الأهلي لكرة القدم الخميس الماضي، تعاقدها مع عمر خريبين، قادماً من نادي الوحدة على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد، إذ يعد المهاجم الدولي السوري من أبرز اللاعبين الأجانب في دوري أدنوك للمحترفين في المواسم الماضية، لينضم خريبين إلى قائمة محترفي «فرسان دبي» الأجانب التي تضم بجانبه كلاً من: الأرجنتيني فيدريكو كارتابيا والأوزبكي عزيز غانييف وأحمد نورالله.

ويمثل «شباب الأهلي» النادي الإماراتي الثالث الذي يلعب له خريبين بعدما سبق له اللعب للظفرة أيضاً موسم 2016-2017، والذي انتقل إليه بعد تجربة احترافية استهلت مع الوحدة الدمشقي (2009-2013)، قبل الانتقال بعدها إلى القوة الجوية العراقي (2013-2015)، ثم مواطنه الميناء (2015-2016).

وكانت التجربة الأهم لخريبين مع الهلال السعودي، الذي انتقل إلى صفوفه في 2017، وفاز معه بلقب الدوري ثلاث مرات أعوام 2017 و2018 و2020، ومسابقة الكأس مرة واحدة عام 2017، ودوري أبطال آسيا عام 2019، وكأس السوبر السعودي 2018.

كما حصل خريبين (28 عاماً) في عامه الأول مع الهلال السعودي على لقب هداف دوري أبطال آسيا، وجائزة أفضل لاعب في القارة، ليصبح أول لاعب سوري يفوز باللقب، وأول لاعب غير سعودي يفوز بالجائزة مع الهلال.

ويستعد عمر خريبين لأول مواجهة له أمام الهلال السعودي فريقه السابق في الثالث من فبراير المقبل، حين يدافع الدولي السوري عن قميص شباب الأهلي ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة دوري أبطال آسيا.

يذكر أن اسم خريبين ارتبط مع نادي الوحدة الإماراتي في شتاء العام الماضي 2021، بتوقيعه عقداً مع «العنابي» يمتد حتى صيف 2023.