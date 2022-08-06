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الامارات | «الصقور» يخوض 4 مباريات ودية في معسكر صربيا

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محمد فاضل - رأس الخيمة 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال مشرف الفريق الأول لنادي الإمارات عبدالله العاجل إن إدارة الفريق اعتمدت خوض أربع مباريات ودية في المعسكر الخارجي للفريق، والمقام حاليا بصربيا، منها ثلاث مباريات تم الاتفاق عليها رسمياً ضد عجمان وشباب الأهلي وفريق من الدوري الكويتي. وقال العاجل لـ«الإمارات اليوم»: «الفريق يمر بمرحلة معنوية جيدة وجميع اللاعبين يتطلعون لنجاح المعسكر». ولم يحدد العاجل الفريق الذي سيلتقي معه في المباراة الودية الأولى في صربيا.

 

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محمد العمدة

محمد العمدة

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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