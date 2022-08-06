الامارات | «مطرية» و«نيشنس برايد» يطلبان تاج الفئة الأولى على مضمار «سراتوغا» الأميركي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يسعى اثنان من صفوة جياد «غودولفين» اليوم إلى تحقيق ألقاب سباقات الفئة الأولى في مضمار «سراتوغا» الأميركي، حين تنشد المهرة «مطرية» بإشراف المدرب براد كوكس لقب الشوط الافتتاحي «لونجين تيست ستيكس» لمسافة 1400 متر رملي، بينما يتطلع الجواد «نيشنس برايد» بإشراف المدرب شارلي آبلبي إلى الانتصار في الشوط الثالث «سراتوغا داربي» الذي يجري على المضمار العشبي لمسافة 1900 متر. وتعود «مطرية» في «سراتوغا» للمنافسة على مسافة سبعة «فيرلونغ» عقب عرضها الباهر يوليو الماضي على مسافة الميل (1600 متر) وانتزاعها في مشاركتها الأخيرة على مضمار «بيلمونت بارك» الأميركي لقب سباق «إكورن ستيكس» لخيول الفئة الأولى «جروب1» الأعلى تصنيفاً عالمياً، والذي جاء بفارق كبير بلغ ستة أطوال وربع طول عن أقرب منافساتها.وتفوقت مهرة «غودولفين» في الموسم الأميركي الجاري، حيث لم تتلق أي هزيمة في السباقات الأربعة التي خاضتها. بدوره يسعى مهر الإنتاج المحلي «نيشنس برايد» البالغ من العمر ثلاث سنوات، في «سراتوغا داربي» إلى انتصاره الثالث للعام الجاري، بعد تسجيله الفوز في «جميرا داربي» بمضمار ميدان بدبي فبراير الماضي، وأتبعه بالفوز في سباق لفئة «ليستد» جرى أبريل الماضي لمسافة 2000 متر عشبي على مضمار «نيوماركت» البريطاني العريق.

«نيشنس برايد» ينشد التتويج في سباق «سراتوغا داربي».