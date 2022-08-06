الامارات | الجزيرة يتعثر في ثانية تجاربه الودية بهولندا

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شكرا لقرائتكم خبر عن الجزيرة يتعثر في ثانية تجاربه الودية بهولندا والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تلقى فريق الجزيرة الخسارة في ثانية تجاربه الودية بمعسكره الخارجي في هولندا، أمام فريق «تي أي سي» الهولندي أول من أمس بنتيجة 1-0. ويعد معسكر هولندا ثانية محطات إعداد الجزيرة التي استهلت في أبوظبي 13 يوليو الماضي، على أن يتخلله خوض أربع تجارب ودية، دشنها بالفوز على جونغ إيندهوفين بهدفين لهدف.
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