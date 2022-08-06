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الامارات | منتخب التنس يغادر إلى فيتنام للمشاركة في كأس ديفيز

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دبي - الإمارات اليوم 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - غادرت أمس بعثة منتخب التنس إلى فيتنام للمشاركة في بطولة كأس ديفيز، والتي تقام من الثامن إلى الـ14 الجاري. ويشارك فيها المنتخب إلى جانب منتخبات: وسوريا وماليزيا والأردن وباسفيك أوشينيا وإيران وفيتنام. ويترأس البعثة، عضو مجلس الإدارة ومسؤول لجنة المنتخبات محمود البلوشي والمدرب محمود نادر، واللاعبون عبدالرحمن الجناحي وعبدالله عدنان وعبدالله إسحاق بينما تعرض عمر بهروزيان لإصابة مفاجئة.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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