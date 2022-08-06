شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضى منصور يغرم إمام عاشور 50 ألف جنيه بسبب "الاحتفال مع الجماهير" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الإعلامى خالد الغندور، خلال تقديم برنامجه عبر شاشة قناة الزمالك، أن مرتضى منصور رئيس النادى قرر حرمان إمام عاشور 50 ألف جنيه وحرمانه من مكافأة الفوز على الجونة، بعدما تلقى البطاقة الحمراء بعد الاحتفال الذى قام به عقب هدفه فى الجونة، وكاد أن يتسبب فى حدوث كارثة مع الجماهير بعدما تحطم سور المدرجات.

وواصل فريق الزمالك سلسلة انتصاراته بتحقيقه فوزًا غاليًا على الجونة بنتيجة 4 / 1 فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الجمعة، على ملعب خالد بشارة، في إطار مباريات الجولة التاسعة والعشرين لمسابقة الدوري المصري الممتاز، ليقترب الفارس الأبيض من حسم لقب الدورى قبل نهايته، حيث يحتاج لـ 9 نقاط حتى يحسم اللقب بشكل رسمى.

سجل رباعية الزمالك أحمد سيد زيزو من ضربة جزاء فى الدقيقة 7، ثم الهدف الثانى فى الدقيقة 38، وسيف الجزيرى فى الدقيقة 57، وإمام عاشور فى الدقيقة 81، ثم سجل إسلام عبد النعيم هدف الجونة فى الدقيقة 83.

بهذه النتيجة يرتفع رصيد الزمالك للنقطة 69 محتلاً المركز الأول، حصدها من 29 مباراة، حقق الفوز في 22، وتعادل في 3، وخسر 4 لقاءات، وسجل لاعبوه 54 هدفا، فيما سكنت شباكه 26، في المقابل يحتل الجونة المركز الخامس عشر برصيد 17 نقطة، حصدهم من 29 مباراة، حقق الفوز في 7، وتعادل في 6، وخسر 16، وسجل لاعبوه 26 هدفا، وسكنت شباكه 42 هدفا.