شكرا لقرائتكم خبر عن تدريبات استشفائية للاعبى الزمالك الأساسيين أمام الجونة.. وإلغاء المؤتمر الصحفى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك الذين شاركوا في مباراة الجونة اليوم بصورة أساسية تدريبات استشفائية باستاد خالد بشارة عقب نهاية المباراة.

وفي نفس الوقت أدى اللاعبون البدلاء والمستبعدون من المباراة تدريبات خاصة عقب انتهاء المباراة مباشرة تحت إشراف الجهاز الفني للفريق.

وتقرر إلغاء المؤتمر الصحفي لمباراة الزمالك أمام الجونة بسبب عدم حضور الصحفيين، وأخطر مراقب المباراة كلا المدربين بالغاء المؤتمر الصحفي عقب المباراة التي أقيمت مساء اليوم.

وواصل فريق الزمالك سلسلة انتصاراته بتحقيقه فوزًا غاليًا على الجونة بنتيجة 4 / 1 فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الجمعة، على ملعب خالد بشارة، في إطار مباريات الجولة التاسعة والعشرين لمسابقة الدوري المصري الممتاز، ليقترب الفارس الأبيض من حسم لقب الدورى قبل نهايته، حيث يحتاج لـ 9 نقاط حتى يحسم اللقب بشكل رسمى.

سجل رباعية الزمالك أحمد سيد زيزو من ضربة جزاء فى الدقيقة 7، ثم الهدف الثانى فى الدقيقة 38، وسيف الجزيرى فى الدقيقة 57، وإمام عاشور فى الدقيقة 81، ثم سجل إسلام عبد النعيم هدف الجونة فى الدقيقة 83.

بهذه النتيجة يرتفع رصيد الزمالك للنقطة 69 محتلاً المركز الأول، حصدها من 29 مباراة، حقق الفوز في 22، وتعادل في 3، وخسر 4 لقاءات، وسجل لاعبوه 54 هدفا، فيما سكنت شباكه 26، في المقابل يحتل الجونة المركز الخامس عشر برصيد 17 نقطة، حصدهم من 29 مباراة، حقق الفوز في 7، وتعادل في 6، وخسر 16، وسجل لاعبوه 26 هدفا، وسكنت شباكه 42 هدفا.