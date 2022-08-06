شكرا لقرائتكم خبر عن غياب أوباما وإمام عاشور وعبد المجيد عن مواجهة الزمالك والمقاصة للإيقاف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يغيب كل من يوسف أوباما وحسام عبد المجيد وإمام عاشور، لاعبو الزمالك، عن مواجهة فريقهم المقبلة أمام مصر المقاصة، المقرر لها يوم الثلاثاء، على استاد القاهرة ضمن منافسات الجولة الثلاثون من عمر مسابقة الدورى.

ويغيب أوباما وحسام عبد المجيد بسبب الحصول على البطاقة الصفراء الثالثة خلال مواجهة الجونة، ليتم إيقافهم عن المشاركة فى مواجهة المقاصة، فيما حصل إمام عاشور على بطاقة حمراء بعد الإحتفال الذى قام به عقب هدفه فى الجونة، وكاد أن يتسبب فى حدوث كارثة مع الجماهير بعدما تحطم سور المدرجات.

وواصل فريق الزمالك سلسلة انتصاراته بتحقيقه فوزًا غاليًا على الجونة بنتيجة 4 / 1 فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الجمعة، على ملعب خالد بشارة، في إطار مباريات الجولة التاسعة والعشرين لمسابقة الدوري المصري الممتاز، ليقترب الفارس الأبيض من حسم لقب الدورى قبل نهايته، حيث يحتاج لـ 9 نقاط حتى يحسم اللقب بشكل رسمى.

سجل رباعية الزمالك أحمد سيد زيزو من ضربة جزاء فى الدقيقة 7، ثم الهدف الثانى فى الدقيقة 38، وسيف الجزيرى فى الدقيقة 57، وإمام عاشور فى الدقيقة 81، ثم سجل إسلام عبد النعيم هدف الجونة فى الدقيقة 83.

بهذه النتيجة يرتفع رصيد الزمالك للنقطة 69 محتلاً المركز الأول، حصدها من 29 مباراة، حقق الفوز في 22، وتعادل في 3، وخسر 4 لقاءات، وسجل لاعبوه 54 هدفا، فيما سكنت شباكه 26، في المقابل يحتل الجونة المركز الخامس عشر برصيد 17 نقطة، حصدهم من 29 مباراة، حقق الفوز في 7، وتعادل في 6، وخسر 16، وسجل لاعبوه 26 هدفا، وسكنت شباكه 42 هدفا.