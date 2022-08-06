شكرا لقرائتكم خبر عن أهداف مباريات اليوم الجمعة 5 / 8 / 2022 بالدوري المصري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أقيمت اليوم الجمعة مباراتان ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين من عمر مسابقة الدوري المصري، الأولى جمعت المقاصة مع البنك الأهلي والثانية شهدت استضافة الجونة للزمالك.

واصل فريق الزمالك سلسلة انتصاراته بتحقيقه فوزًا غاليًا على الجونة بنتيجة 4 / 1 فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الجمعة، على ملعب خالد بشارة، في إطار مباريات الجولة التاسعة والعشرين لمسابقة الدوري المصري الممتاز، ليقترب الفارس الأبيض من حسم لقب الدورى قبل نهايته، حيث يحتاج لـ 9 نقاط حتى يحسم اللقب بشكل رسمى.

سجل رباعية الزمالك أحمد سيد زيزو من ضربة جزاء فى الدقيقة 7، ثم الهدف الثانى فى الدقيقة 38، وسيف الجزيرى فى الدقيقة 57، وإمام عاشور فى الدقيقة 81، ثم سجل إسلام عبد النعيم هدف الجونة فى الدقيقة 83.

بهذه النتيجة يرتفع رصيد الزمالك للنقطة 69 محتلاً المركز الأول، حصدها من 29 مباراة، حقق الفوز في 22، وتعادل في 3، وخسر 4 لقاءات، وسجل لاعبوه 54 هدفا، فيما سكنت شباكه 26، في المقابل يحتل الجونة المركز الخامس عشر برصيد 17 نقطة، حصدهم من 29 مباراة، حقق الفوز في 7، وتعادل في 6، وخسر 16، وسجل لاعبوه 26 هدفا، وسكنت شباكه 42 هدفا.

عاد فريق البنك الأهلى للانتصارات مرة أخرى عقب الفوز على نظيره مصر المقاصة بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعت الفريقين منذ قليل على ستاد الكلية الحربية ضمن لقاءات الجولة الـ29 من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز .

أحرز الأهداف لفريق البنك الاهلى كل من كريم بامبو في الدقيقة 5 بينما عزز فادى فريد تقدم الفريق بالهدف الثانى من علامة الجزاء في الدقيقة 37 بينما جاء هدف فريق مصر المقاصة عن طريق اللاعب محمود فهمى بالدقيقة 55 .

وبهذه النتيجة يحتل فريق البنك الأهلى المركز السابع بجدول ترتيب بطولة الدورى المصرى الممتاز برصيد 41 نقطة بينما يتوقف رصيد فريق مصر المقاصة عند النقطة 15 محتلا المركز الأخير و يقترب من الهبوط رسميا الى دورى القسم الثانى الموسم الثانى .

وسيطر لاعبى فريق البنك الاهلى على أحداث المباراة حيث جاءت هجمات الفريق عن طريق كل من كريم بامبو و فادى فريد و محمد هلال و موسى دياوارا في غياب تام من قبل لاعبى فريق مصر المقاصة .