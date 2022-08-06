شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب الإسماعيلى: تحسن الأداء سببه استعادة ثقة الانتصارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد أيمن كمال، مدرب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي، أن مواجهة فاركو صعبة على غرار باقى المباريات المقبلة، مشيرًا إلى أنه يتم التعامل مع جميع المواجهات المتبقية باعتبارها لقاءات كؤوس لا بديل فيها عن الانتصار.

ويحل الدراويش ضيفًا على الفريق الصاعد حديثًا هذا الموسم على ملعب الإسكندرية غدًا فى تمام الساعة السادسة والنصف مساءً، ضمن منافسات الجولة الـ 29 من بطولة الدوري الممتاز.

وأضاف كمال: "الفريق بدأ فى استعادة ثقة الفوز في المباريات الأخيرة وهو ما انعكس على الأداء الذي بات فى تحسن ملحوظ خلال الفترة الحالية بعد تخفيف الضغوط".

وتابع: "الجماهير نعتبرها اللاعب الأهم بصفوف الفريق فهم بمثابة حصن الأمان للكيان فهم دائما ما يساهمون فى تقديم كل لاعب مجهود مضاعف فى المباريات، لذلك أشكرهم كثيرًا لحضورهم بكثافة".

واستكمل: "حرصنا على دراسة المنافس جيداً ونتطلع لإستمرار النتائج الإيجابية، وذلك ضمن الإستراتيجية التي وضعها حمزة الجمل المدير الفني وهدفها حالياً تحسين مركز الفريق بجدول المسابقة".

واختتم حديثه: "الفريق يضم لاعبين جيدين وما كان ينقصهم فقط اكتساب الثقة، لذلك أتمنى من الجميع استمرار الدعم والمساندة والمؤازرة لتحقيق أقصى استفادة من هذا الموسم الصعب".