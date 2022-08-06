شكرا لقرائتكم خبر عن 7 اخبار رياضية لا تفوتك اليوم الجمعة 5 / 8 / 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أبرز 7 أخبار شهدتها الرياضة المصرية اليوم الجمعة 5 / 8 / 2022 فى مقدمتها روجيرو ميكالى يجتمع باتحاد الكرة غدا لتوقيع عقود تدريب المنتخب الأولمبى.

روجيرو ميكالى يجتمع باتحاد الكرة غدا لتوقيع عقود تدريب المنتخب الأولمبى

يعقد البرازيلي روجيرو ميكالي اجتماعا مع مسئولي اتحاد الكرة، غداً السبت، للتفاوض بشأن تدريب المنتخب الأولمبي وتوقيع العقود حال الاتفاق النهائي، حيث وصل ميكالي وبعض مساعديه فجر اليوم إلى القاهرة استعدادا لبدء المفاوضات.

الزمالك يفوز على الجونة 4 / 1 ويقترب من حسم لقب الدورى قبل نهايته.. فيديو

واصل فريق الزمالك سلسلة انتصاراته بتحقيقه فوزًا غاليًا على الجونة بنتيجة 4 / 1 فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الجمعة، على ملعب خالد بشارة، في إطار مباريات الجولة التاسعة والعشرين لمسابقة الدوري المصري الممتاز، ليقترب الفارس الأبيض من حسم لقب الدورى قبل نهايته، حيث يحتاج لـ 9 نقاط حتى يحسم اللقب بشكل رسمى.

فيتوريا يجتمع بعماد النحاس للتعرف علي تفاصيل فريق الاتحاد السكندري .. صور

حرص الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة البرتغالي روي فيتوريا ، على الاجتماع بالجهاز الفني لنادي الاتحاد السكندري للحديث عن بعض الأمور الفنية في الكرة المصرية و الدوري ؛ وكان في استقبال فيتوريا مسؤولو نادي الاتحاد السكندري و الجهاز الفني وفي حضور الأستاذ عامر حسين عضو الاتحاد المصري لكرة القدم.

مارك كلاتنبيرج: متحمس جدا لتولى مهمة رئاسة لجنة التحكيم فى أم الدنيا

نشر الإنجليزى مارك كلاتنبيرج الخبير التحكيمى الدولى عبر حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى تويتر قائلا : أنا متحمس جدا لتولي مهمتي برئاسة لجنة التحكيم في الاتحاد المصري لكرة القدم.. أنا قادم يا أم الدنيا " .

مران الأهلي فى 15 صورة.. ظهور الناشئين وبقاء تاو ومتولي وفؤاد ومحمود وأكرم

استأنف الأهلي تدريباته مساء اليوم الجمعة على ملعب التتش ‏استعدادًا لمباراة الاتحاد السكندري المقرر لها مساء الأحد المقبل على استاد برج العرب، ضمن ‏منافسات الجولة التاسعة والعشرين من منافسات بطولة الدوري الممتاز.‏

حسين الشحات يعود من القاهرة خلال 48 ساعة بعد جراحة الركبة

يعود حسين الشحات لاعب الأهلي للقاهرة بعد 48 ساعة قادماً من قطر عقب إجراء عملية جراحية في الركبة هناك ، ومن المقرر أن يبدأ اللاعب مرحلة الجري حول الملعب بعد حوالي 3 أسابيع من الأن عقب العملية الجراحية التي خضع لها اللاعب مؤخراً في غضروف الركبة بقطر.

منتخب الناشئين يعسكر بالإسماعيلية بعد العودة من السعودية استعدادا لكأس العرب

يدخل منتخب مصر للناشئين معسكرا مغلقا بالإسماعيلية بعد العودة من معسكر السعودية، وذلك استعدادا لبطولة كاس العرب للناشئين والتي تحتضنها الجزائر خلال الشهر الجاري.