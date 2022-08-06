شكرا لقرائتكم خبر عن اهداف مباراة الزمالك والجونة فى الدورى المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق فريق الزمالك الفوز على نظيره الجونة بنتيجة أربع أهداف مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت بينهما، في إطار الجولة 29 من بطولة الدوري المصري الممتاز على استاد خالد بشارة.

سجل رباعية الزمالك أحمد سيد زيزو من ضربة جزاء فى الدقيقة 7، ثم الهدف الثانى فى الدقيقة 38، وسيف الجزيرى فى الدقيقة 57، وإمام عاشور فى الدقيقة 81، ثم سجل إسلام عبد النعيم هدف الجونة فى الدقيقة 83.

بهذه النتيجة يرتفع رصيد الزمالك للنقطة 69 محتلاً المركز الأول، حصدها من 29 مباراة، حقق الفوز في 22، وتعادل في 3، وخسر 4 لقاءات، وسجل لاعبوه 54 هدفا، فيما سكنت شباكه 26، في المقابل يحتل الجونة المركز الخامس عشر برصيد 17 نقطة، حصدهم من 29 مباراة، حقق الفوز في 7، وتعادل في 6، وخسر 16، وسجل لاعبوه 26 هدفا، وسكنت شباكه 42 هدفا.