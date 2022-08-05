شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يفوز على الجونة 4 / 1 ويقترب من حسم لقب الدورى قبل نهايته.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصل فريق الزمالك سلسلة انتصاراته بتحقيقه فوزًا غاليًا على الجونة بنتيجة 4 / 1 فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الجمعة، على ملعب خالد بشارة، في إطار مباريات الجولة التاسعة والعشرين لمسابقة الدوري المصري الممتاز، ليقترب الفارس الأبيض من حسم لقب الدورى قبل نهايته، حيث يحتاج لـ 9 نقاط حتى يحسم اللقب بشكل رسمى.

سجل رباعية الزمالك أحمد سيد زيزو من ضربة جزاء فى الدقيقة 7، ثم الهدف الثانى فى الدقيقة 38، وسيف الجزيرى فى الدقيقة 57، وإمام عاشور فى الدقيقة 81، ثم سجل إسلام عبد النعيم هدف الجونة فى الدقيقة 83.

بهذه النتيجة يرتفع رصيد الزمالك للنقطة 69 محتلاً المركز الأول، حصدها من 29 مباراة، حقق الفوز في 22، وتعادل في 3، وخسر 4 لقاءات، وسجل لاعبوه 54 هدفا، فيما سكنت شباكه 26، في المقابل يحتل الجونة المركز الخامس عشر برصيد 17 نقطة، حصدهم من 29 مباراة، حقق الفوز في 7، وتعادل في 6، وخسر 16، وسجل لاعبوه 26 هدفا، وسكنت شباكه 42 هدفا.

فى الدقيقة 7 احتسب الحكم أمين عمر ركلة جزاء لصالح الزمالك سدد منها أحمد سيد زيزو هدف التقدم بعدما سددها على يمن عماد السيد، بعدها حاول فريق الجونة الوصول لمرمى محمد عواد لكن كافة الهجمات تحطمت على أقدام مدافعى الفريق الأبيض.

وانحصرت الكرة بين الفريقين فى منطقة وسط الملعب مع محاولات من الفريقين على مرمى الآخر لكن دون خطورة تذكر، وفى الدقيقة 29 أوقف الحكم المباراة لإلتقاط الأنفاس نظرًا لارتفاع نسبة الرطوبة فى الجو، وفى الدقيقة 33 تلقى يوسف أوباما البطاقة الصفراء، ليغيب عن مواجهة المقاصة المقبلة بداعى الأيقاف.

فى الدقيقة 38 سجل أحمد سيد زيزو الهدف الثانى بعدما سددها سيف الجزيرى وانقذها مدافع الجونة من على خط المرمى، وارتدت لزيزو الذى سجل منها الهدف الثانى.

وبعدها فى الدقيقة 40 سجل سيف الجزيرى الهدف الثالث بتمريرة من زيزو، إلا إن الحكم ألغى الهدف بداعى التسلل، وفى الدقيقة 46 تلقى نور السيد لاعب الجونة البطاقة الصفراء، ثم تلقى كريم طارق البطاقة الصفراء هو الأخر فى الدقيقة 50.

سيطر الزمالك على الكرة مع بداية الشوط الثانى، وحاول الوصول لمرمى عماد السيد عن طريق سيد نيمار، وفى الدقيقة 57 مرر نيمار كرة عرضية سحرية لسيف الجزيرى ليسجل منها الهدف الثالث.

وفى الدقيقة 66 خرج يوسف أوباما ومحمد عبد الغنى ودخل محمود شيكابالا ومحمد أشرف روقا، ثم خرج سيف الجزيرى ودخل يوسف أسامة نبيه، ونال الجزيرى إشادة من البرتغالى جوسفالدو فيريرا عقب خروجه من أرض الملعب.

وفى الدقيقة 81 سجل إمام عاشور هدف الزمالك الرابع بعد تمريرة سحرية من شيكابالا، وأشهر الحكم البطاقة الحمراء لإمام عاشور لقيامه بالإحتفال مع الجماهير وكاد أن يتسبب فى أزمة بعد كسر سور المدرج.

وفى الدقيقة 84 سجل إسلام عبد النعيم الهدف الأول للجونة، وفى الدقيقة 85 تلقى حسام عبد المجيد البطاقة الصفراء، ليغيب عن اللقاء المقبل، وخرج بعدها زيزو وسيد نيمار ودخل عبد الله جمعة وحازم إمام.

ويضم تشكيل الزمالك كلاً من.. حراسة المرمى: محمد عواد، خط الدفاع: أحمد فتوح - محمود حمدي " الونش" - حسام عبد المجيد - حمزة المثلوثى، خط الوسط: محمد عبد الغني - إمام عاشور - يوسف اوباما - سيد عبد الله "نيمار" - أحمد سيد "زيزو"، خط الهجوم: سيف الدين الجزيري.

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من: محمد نديم ومحمود علاء وحازم إمام ومحمد عبد الشافي وعبد الله جمعة ومحمد أشرف "روقا" وإسلام جابر ومحمود عبد الرازق "شيكابالا" ويوسف أسامة نبيه.

فيما ضم تشكيل الجونة كلاً من.. في حراسة المرمى.. عماد السيد، في خط الدفاع.. محمد نجيب، محمد عبد الجواد، عمرو طارق، طارق سامى، في خط الوسط.. نور السيد، إسلام عبد النعيم، إسلام محارب، ناصر ناصر، في الهجوم.. خالد قمر، كريم طارق.