شكرا لقرائتكم خبر عن إسلام عبد النعيم يقلص الفارق لفريق الجونة بمرمى الزمالك.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أحراز إسلام عبد النعيم لاعب فريق الجونة بمرمى الزمالك هدف تقليص الفارق بالمباراة التي تجمع الفريقين حاليا على ستاد خالد بشارة ضمن مباريات الجولة الـ29 من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز .

ويخوض فريق الجونة بقيادة طلعت يوسف بتشكيل مكون كالتالى :

في حراسة المرمى .. عماد السيد .

في خط الدفاع .. محمد نجيب ، محمد عبد الجواد ، عمرو طارق ، طارق سامى .

في خط الوسط .. نور السيد ، إسلام عبد النعيم ، إسلام محارب ، ناصر ناصر .

في الهجوم .. خالد قمر ، كريم طارق .

بينما جاء تشكيل فريق الزمالك بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا مكون من :

في حراسة المرمى: محمد عواد

في خط الدفاع: أحمد فتوح - محمود حمدي " الونش" - حسام عبد المجيد - حمزة المثلوثي

في خط الوسط: محمد عبد الغني - إمام عاشور - يوسف اوباما - سيد عبد الله "نيمار" - أحمد سيد "زيزو"

في خط الهجوم: سيف الدين الجزيري