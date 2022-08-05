شكرا لقرائتكم خبر عن إمام عاشور يضيف الرابع للزمالك والحكم يطرده عقب الاحتفال مع الجمهور .. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أضاف أمام عاشور لاعب فريق الزمالك الهدف الرابع لفريقه بمرمى الجونة المباراة التي تجمع الفريقين حاليا على ستاد خالد بشارة ضمن مباريات الجولة الـ29 من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز .

وقام أمين عمر حكم المباراة بطرد اللاعب أمام عاشور عقب الاحتفال مع الجمهور بشكل عفوى .

ويخوض فريق الجونة بقيادة طلعت يوسف بتشكيل مكون كالتالى :

في حراسة المرمى .. عماد السيد .

في خط الدفاع .. محمد نجيب ، محمد عبد الجواد ، عمرو طارق ، طارق سامى .

في خط الوسط .. نور السيد ، إسلام عبد النعيم ، إسلام محارب ، ناصر ناصر .

في الهجوم .. خالد قمر ، كريم طارق .

بينما جاء تشكيل فريق الزمالك بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا مكون من :

في حراسة المرمى: محمد عواد

في خط الدفاع: أحمد فتوح - محمود حمدي " الونش" - حسام عبد المجيد - حمزة المثلوثي

في خط الوسط: محمد عبد الغني - إمام عاشور - يوسف اوباما - سيد عبد الله "نيمار" - أحمد سيد "زيزو"

في خط الهجوم: سيف الدين الجزيري