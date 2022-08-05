شكرا لقرائتكم خبر عن سواريز يجتمع مع معاونيه في الأهلي لتحديد اللاعبين الحاصلين على راحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعقد البرتغالي ريكاردو سواريز المدير الفني للأهلي جلسة خاصة مع جهازه المعاون من أجل تحديد اللاعبين الذين سيحصلون على راحة من المشاركة في المباريات خلال الفترة المتبقية من عمر بطولة الدوري الممتاز بعد قرار مجلس إدارة النادي أمس ، الخميس، بالاعتماد على الناشئين والعائدين من الإصابة.

ويستقر سواريز مع معاونيه على اللاعبين الذين يعانون من إجهاد وتقرر حصولهم على راحة بعدما واجه الفريق سلسلة من الإصابات الكثيرة خلال الفترة الماضية.

وتبدو حظوظ كلاً من ، محمد الشناوي ، أيمن أشرف ، على معلول ، ياسر إبراهيم ، محمد هاني كبيرة في الحصول على راحة خلال الفترة المقبلة بعدما عانى هؤلاء اللاعبين مع أخرين مُصابين من إجهاد واضح الموسم الحالي.

ويخسر الفريق جهود عدد كبير من لاعبيه الأساسيين للإصابة ، ويأتي في مقدمتهم ، عمرو السولية ، حسين الشحات ،محمد شريف ، طاهر محمد طاهر ، صلاح محسن ،أكرم توفيق ، عمار حمدي ،أحمد نبيل كوكا وأحمد عبد القادر بجانب الثنائي ، بيرسي تاو وميكيسوني اللذان عادا لمباريات الأهلي مؤخراً بعد غياب عدة أسابيع للأصابة.

وتعادل الأهلي مع فاركو أمس الأول ، الأربعاء، سلبياً في الجولة 28 لبطولة الدوري الممتاز ، فيما سيلعب المارد الأحمر مع الإتحاد السكندري مساء بعد غد ، الأحد، في الجولة 29 للمسابقة المحلية.