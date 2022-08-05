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القاهرة - سامية سيد - أخبار الأهلي اليوم الجمعة 5 / 8 / 2022، حيث شهد النادي الأحمر العديد من الأخبار والأحداث، الأهلي يستأنف تدريباته بعد الراحة أمس الخميس وتصعيد 7 ناشئين تنفيذا لقرار استكمال الدوري بالناشئين.

يعقد البرتغالي ريكاردو سواريز المدير الفني للأهلي جلسة خاصة مع جهازه المعاون من أجل تحديد اللاعبين الذين سيحصلون على راحة من المشاركة في المباريات خلال الفترة المتبقية من عمر بطولة الدوري الممتاز بعد قرار مجلس إدارة النادي أمس ، الخميس، بالاعتماد على الناشئين والعائدين من الإصابة.

ويستقر سواريز مع معاونيه على اللاعبين الذين يعانون من إجهاد وتقرر حصولهم على راحة بعدما واجه الفريق سلسلة من الإصابات الكثيرة خلال الفترة الماضية.

وتبدو حظوظ كلاً من ، محمد الشناوي ، أيمن أشرف ، على معلول ، ياسر إبراهيم ، محمد هاني كبيرة في الحصول على راحة خلال الفترة المقبلة بعدما عانى هؤلاء اللاعبين مع أخرين مُصابين من إجهاد واضح الموسم الحالي.

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