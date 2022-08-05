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القاهرة - سامية سيد - أخبار الأهلي اليوم الجمعة 5 / 8 / 2022، حيث شهد النادي الأحمر العديد من الأخبار والأحداث، الأهلي يستأنف تدريباته بعد الراحة أمس الخميس وتصعيد 7 ناشئين تنفيذا لقرار استكمال الدوري بالناشئين.
يعقد البرتغالي ريكاردو سواريز المدير الفني للأهلي جلسة خاصة مع جهازه المعاون من أجل تحديد اللاعبين الذين سيحصلون على راحة من المشاركة في المباريات خلال الفترة المتبقية من عمر بطولة الدوري الممتاز بعد قرار مجلس إدارة النادي أمس ، الخميس، بالاعتماد على الناشئين والعائدين من الإصابة.
ويستقر سواريز مع معاونيه على اللاعبين الذين يعانون من إجهاد وتقرر حصولهم على راحة بعدما واجه الفريق سلسلة من الإصابات الكثيرة خلال الفترة الماضية.
وتبدو حظوظ كلاً من ، محمد الشناوي ، أيمن أشرف ، على معلول ، ياسر إبراهيم ، محمد هاني كبيرة في الحصول على راحة خلال الفترة المقبلة بعدما عانى هؤلاء اللاعبين مع أخرين مُصابين من إجهاد واضح الموسم الحالي.
شارك صلاح محسن، لاعب الأهلي، في التدريبات الجماعية التي أقيمت مساء اليوم على ملعب التتش استعدادًا لمباراة الاتحاد السكندري المقرر لها مساء الأحد المقبل على استاد برج العرب، ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين من منافسات بطولة الدوري الممتاز.
وشارك صلاح محسن في التدريبات الجماعية بعد تعافيه من إجهاد العضلة الخلفية الذي تعرض له خلال مشاركته في مباراة المقاولون العرب.
استأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته مساء اليوم الجمعة على ملعب التتش استعدادًا لمباراة الاتحاد السكندري المقرر لها مساء الأحد المقبل على استاد برج العرب، ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين من منافسات بطولة الدوري الممتاز.
وشهد مران الفريق اليوم مشاركة مجموعة من اللاعبين الشباب الذين تم تصعيدهم من قطاع الناشئين وهم: محمد نصير ومحمد حمدي وعلي عمرو وأحمد سيد غريب وأحمد سيد عبد النبي ومحمد شرقية وميدو نبيل بجانب الثلاثي محمد أشرف ومحمد فخري وزياد طارق الذي أدى تدريبات استشفائية.
وأدى الفريق تدريباته اليوم بعد انتهاء الراحة التي منحها الجهاز الفني للاعبين أمس عقب مباراة فاركو الأخيرة التي أقيمت على استاد الأهلي we السلام.
أعلن خالد العوضي مدير النشاط الرياضى بالنادى الاهلى تجديد عقد نادين السلعاوي، لاعبة الفريق الأول لكرة السلة «سيدات»، لتستمر مع الفريق خلال الفترة المقبلة.
وأوضح «العوضي» أن «السلعاوي» وقعت على عقود التجديد لمدة 4 مواسم، وأن اللاعبة وقعت على العقود مباشرة دون أن يكون لها أي مطالب لتمسكها بالاستمرار داخل النادي، مشيدًا بعطائها مع «سيدات السلة» خلال الفترة الماضية، خاصة أنها واحدة من اللاعبات ذات الخبرات الكبيرة، وأن دورها في الفريق مهم للغاية، في ظل المنافسة الشديدة ببطولات السلة، والحاجة إلى عناصر مميزة قادرة على تحمل الضغوط، ونقل الخبرات إلى بقية اللاعبات.
يعود حسين الشحات لاعب الأهلي للقاهرة بعد 48 ساعة قادماً من قطر عقب إجراء عملية جراحية في الركبة هناك ، ومن المقرر أن يبدأ اللاعب مرحلة الجري حول الملعب بعد حوالي 3 أسابيع من الأن عقب العملية الجراحية التي خضع لها اللاعب مؤخراً في غضروف الركبة بقطر.
وكان أحمد أبو عبلة، رئيس الجهاز الطبي بالنادي الأهلي قد أعلن مؤخراًنجاح العملية الجراحية التي أجراها حسين الشحات بمستشفى إسبيتار داخل المدينة الرياضية أسباير بقطرتحت إشراف الخبير اليوناني كوستاس.
كشف الحكم الدولى محمود عاشور أنه ينتظر إعلان اتحاد الكرة تفاصيل تطبيق تقنية التسلل فى غرفة الفار لتوضيح شرعية هدف النادى الأهلى فى فاركو من عدمه فى المباراة التى انتهت بالتعادل السلبى بين الفريقين.