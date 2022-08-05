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شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يتقدم على الجونة بهدف زيزو فى الدقيقة 6 من ركلة جزاء.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - تقدم أحمد سيد زيزو لاعب الزمالك بالهدف الأول لفريقه بمرمى الجونة في الدقيقة 6 من عمر الشوط الأول في المباراة التي تجمع الفريقين حاليا على ستاد خالد بشارة ضمن مباريات الجولة الـ29 من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز .
ويخوض فريق الجونة بقيادة طلعت يوسف بتشكيل مكون كالتالى :
في حراسة المرمى .. عماد السيد .
في خط الدفاع .. محمد نجيب ، محمد عبد الجواد ، عمرو طارق ، طارق سامى .
في خط الوسط .. نور السيد ، إسلام عبد النعيم ، إسلام محارب ، ناصر ناصر .
في الهجوم .. خالد قمر ، كريم طارق .
بينما جاء تشكيل فريق الزمالك بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا مكون من :
في حراسة المرمى: محمد عواد
في خط الدفاع: أحمد فتوح - محمود حمدي " الونش" - حسام عبد المجيد - حمزة المثلوثي
في خط الوسط: محمد عبد الغني - إمام عاشور - يوسف اوباما - سيد عبد الله "نيمار" - أحمد سيد "زيزو"
في خط الهجوم: سيف الدين الجزيري