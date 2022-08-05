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الزمالك يتقدم على الجونة بهدف زيزو فى الدقيقة 6 من ركلة جزاء.. فيديو

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القاهرة - سامية سيد - تقدم أحمد سيد زيزو لاعب الزمالك بالهدف الأول لفريقه بمرمى الجونة في الدقيقة 6 من عمر الشوط الأول في المباراة التي تجمع الفريقين حاليا على ستاد خالد بشارة ضمن مباريات الجولة الـ29 من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز .

ويخوض فريق الجونة بقيادة طلعت يوسف بتشكيل مكون كالتالى :

في حراسة المرمى .. عماد السيد .

في خط الدفاع .. محمد نجيب ، محمد عبد الجواد ، عمرو طارق ، طارق سامى .

في خط الوسط .. نور السيد ، إسلام عبد النعيم ، إسلام محارب ، ناصر ناصر .

في الهجوم .. خالد قمر ، كريم طارق .

بينما جاء تشكيل فريق الزمالك بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا مكون من :

في حراسة المرمى: محمد عواد

في خط الدفاع: أحمد فتوح - محمود حمدي " الونش" - حسام عبد المجيد - حمزة المثلوثي

في خط الوسط:  محمد عبد الغني - إمام عاشور - يوسف اوباما - سيد عبد الله "" - أحمد سيد "زيزو"

في خط الهجوم: سيف الدين الجزيري

 

 

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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