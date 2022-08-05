شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد فتحى يعود لقائمة بيراميدز لمواجهة المقاولون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن اليوناني تاكيس جونياس المدير الفني لفريق نادي بيراميدز قائمة مباراة المقاولون العرب في الدوري الممتاز، ويحل المقاولون العرب ضيفا على بيراميدز في التاسعة من مساء السبت على استاد الدفاع الجوي في إطار مواجهات الجولة 29 من الدوري الممتاز.

وشهدت القائمة عودة أحمد فتحى الذى كان مستبعدًا، وكانت أخر مباراة يدخل أحمد فتحى قائمتها مواجهة إنبى بالجولة 23 من عمر مسابقة الدورى.

وضمت القائمة 20 لاعبا على النحو التالي:

حراسة المرمى: شريف إكرامي - أحمد الشناوي

خط الدفاع: علي جبر - أسامة جلال - أحمد سامي - محمد حمدي - حسين السيد - أحمد فتحي

خط الوسط: نبيل دونجا - إسلام عيسى - رمضان صبحي - أحمد توفيق - هشام محمد - وليد الكرتي - عبد الله السعيد - محمود صابر - إبراهيم عادل

خط الهجوم: دودو الجباس - فخر الدين بن يوسف - فخري لاكاي

ويحتل بيراميدز المركز الثانى برصيد 59 نقطة، حصدهم من 28 مباراة، فيما يحتل المقاولون المركز السابع عشر برصيد 25 نقطة، حصدهم من 28 مباراة.