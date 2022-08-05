شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يحافظ على التقدم أمام الجونة بعد مرور 30 دقيقة.. فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مرت أول 30 دقيقة من عمر مباراة الجونة والزمالك التى تجمعهما حاليًا على ملعب خالد بشارة، في إطار مباريات الجولة التاسعة والعشرين لمسابقة الدوري المصري الممتاز، ومازال الفارس الأبيض متقدمًا بهدف دون رد.

فى الدقيقة 6 أحتسب الحكم أمين عمر ركلة جزاء لصالح الزمالك سدد منها أحمد سيد زيزو هدف التقدم بعدما سددها على يمن عماد السيد، بعدها حاول فريق الجونة الوصول لمرمى محمد عواد لكن كافة الهجمات تحطمت على أقدام مدافعى الفريق الأبيض.

وانحصرت الكرة بين الفريقين فى منطقة وسط الملعب مع محاولات من الفريقين على مرمى الأخر لكن دون خطورة تذكر، وفى الدقيقة 29 أوقف الحكم المباراة لإلتقاط الأنفاس نظرًا لارتفاع نسبة الرطوبة فى الجو.

ويضم تشكيل الزمالك كلاً من.. حراسة المرمى: محمد عواد، خط الدفاع: أحمد فتوح - محمود حمدي " الونش" - حسام عبد المجيد - حمزة المثلوثى، خط الوسط: محمد عبد الغني - إمام عاشور - يوسف اوباما - سيد عبد الله "نيمار" - أحمد سيد "زيزو"، خط الهجوم: سيف الدين الجزيري.

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من: محمد نديم ومحمود علاء وحازم إمام ومحمد عبد الشافي وعبد الله جمعة ومحمد أشرف "روقا" وإسلام جابر ومحمود عبد الرازق "شيكابالا" ويوسف أسامة نبيه.

فيما ضم تشكيل الجونة كلاً من.. في حراسة المرمى.. عماد السيد، في خط الدفاع.. محمد نجيب، محمد عبد الجواد، عمرو طارق، طارق سامى، في خط الوسط.. نور السيد، إسلام عبد النعيم، إسلام محارب، ناصر ناصر، في الهجوم.. خالد قمر، كريم طارق.

يدخل الزمالك المباراة محتلاً المركز الأول في جدول ترتيب الدوري برصيد 66 نقطة، حصدهم من 28 مباراة، حقق الفوز في 21، وتعادل في 3، وخسر 4 لقاءات، وسجل لاعبوه 50 هدف، فيما سكنت شباكه 25، في المقابل يحتل الجونة المركز السادس عشر برصيد 17 نقطة، حصدهم من 28 مباراة، حقق الفوز في 7، وتعادل في 6، وخسر 15، وسجل لاعبوه 25 هدف، وسكنت شباكه 38 هدف.































































