شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الرياضة المصرية اليوم الجمعة 5 / 8 / 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الجمعة 5 / 8 / 2022 العديد من الاخبار الهامة أبرزها ، فيتوريا يجتمع بعماد النحاس للتعرف علي تفاصيل فريق الاتحاد السكندري . فيتوريا يجتمع بعماد النحاس للتعرف علي تفاصيل فريق الاتحاد السكندري .. صور روجيرو ميكالى يجتمع باتحاد الكرة غدا لتوقيع عقود تدريب المنتخب الأولمبى مارك كلاتنبيرج: متحمس جدا لتولى مهمة رئاسة لجنة التحكيم فى أم الدنيا الأهلي يدرس البقاء في الإسكندرية عقب مباراة الاتحاد.. اعرف السبب مران الأهلي فى 15 صورة.. ظهور الناشئين وبقاء تاو ومتولي وفؤاد ومحمود وأكرم حسين الشحات يعود من القاهرة خلال 48 ساعة بعد جراحة الركبة منتخب الناشئين يعسكر بالإسماعيلية بعد العودة من السعودية استعدادا لكأس العرب فيتوريا يجتمع بالجهاز الفني لنادي فاركو .. صور