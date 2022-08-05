شكرا لقرائتكم خبر عن ليفربول ينصح لاعبى فانتازي بعدة إزالة الشارة عن محمد صلاح.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجهت الصفحة الرسمية لنادى ليفربول الإنجليزي،المحترف لدي صفوفه النجم الدولي محمد صلاح، نصيحة للاعبي فنتازي، قبل انطلاق الجولة الاولي من عمر الدوري الإنجليزي الممتاز، بمباراة نادي أرسنال وكريستال بالاس بعد قليل.

ونشرت الصفحة الرسمية للريدز عبر تويتر، بوست نصائح للاعبي فنتازي، جاء كالاتي: "قبل ساعات قليلة من بداية فانتازي الدوري الإنجليزي إليكم نصائحنا، أولاً: لا تنزع شارة القيادة من محمد صلاح أبدًا والسبب واضح، وثانياً: لا تثق فيمن يخبرك باختيار قائد غير صلاح، وثالثاً: لا تنسى النصيحة الأولى والثانية".

ويتصدر محمد صلاح قائمة أغلى اللاعبين بالدوري الإنجليزي فى لعبة فانتازي بـ13 مليون جنيه إسترليني، بعدما جدد عقده مع ليفربول حتى عام 2025.

بحسب الحساب الرسمي لـ "فانتازي الدوري الإنجليزي" على موقع "تويتر"، فإن محمد صلاح تفوق على جميع اللاعبين، فى مقدمتهم النرويجي إيرلينج هالاند الوافد الجديد على مانشستر سيتي، والذى بلغت قيمته 11.5 مليون، خلف البلجيكي كيفين دي بروين نجم السيتي أيضا بـ12 مليونا، ثم البرتغالى كريستيانو رونالدو لاعب مانشستر يونايتد بـ10.5 مليون.