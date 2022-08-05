فوز كاسح وماني يسجل.. بايرن ميونيخ يسحق فرانكفورت بسداسية في افتتاح البوندسليجا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-: سليمان غريب

استهل بايرن ميونيخ مشواره في الدوري الألماني بفوز كاسح على حساب آينتراخت فرانكفورت بنتيجة 6-1 في المباراة التي جمعتهما، مساء اليوم الجمعة.

وأقيمت مباراة بايرن ميونيخ وفرانكفورت على ملعب "دوتش بانك بارك" في افتتاح البوندسليجا للموسم الجديد "2023-2022".

وشهدت سداسية بايرن ميونيخ تسجيل النجم السنغالي ساديو ماني لأول أهدافه في الدوري الألماني.

وجاءت أهداف بايرن عن طريق جوشوا كيميتش وبنيامين بافارد وساديو ماني وجمال موسيالا (هدفين) وسيرج جنابري في الدقائق 5 و11 و29 و35 و43 و83.

وسجل لفرانكفورت اللاعب راندال كولو في الدقيقة 64.

وبذلك يحصد حامل اللقب بايرن ميونيخ أول ثلاث نقاط في الدوري الألماني، بينما يظل فرانكفورت بدون رصيد من النقاط.