بمشاركة تريزيجيه.. طرابزون يهزم إسطنبول سبور بثنائية في افتتاح الدوري التركي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-: سليمان غريب

افتتح طرابزون سبور الذي يضم بين صفوفه الدولي المصري محمود حسن تريزيجيه مشواره في الدوري التركي بالفوز على إسطنبول سبور بنتيجة 2-0 في المباراة التي جمعتهما، مساء اليوم الجمعة.

وأقيمت مباراة إسطنبول سبور وطرابزون سبور على ملعب "أتاتورك الأولمبي" في الجولة الأولى من الدوري التركي للموسم الجديد "2022-2023".

وشارك تريزيجيه في التشكيلة الأساسية لفريق طرابزون سبور وحصل على بطاقة صفراء في الدقيقة 49، وظل في الملعب حتى الدقيقة 79 قبل أن يتم استبداله.

وجاء الهدف الأول لطرابزون عن طريق أندرياس كورنلويس في الدقيقة 16، ثم سجل ستيفانو دينزفيل الهدف الثاني في الدقيقة 86.

وبذلك يحصد طرابزون سبور أول ثلاث نقاط في الدوري التركي، بينما يظل إسطنبول بدون رصيد من النقاط.